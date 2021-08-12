Источник усомнился в шансах найти живыми 8 человек из рухнувшего Ми-8

Источник в экстренных службах 12 августа рассказал о том, что шансов найти живыми восемь человек из рухнувшего в Курильское озеро вертолета на Камчатке, почти нет.

«Восемь человек после катастрофы Ми-8 числятся пропавшими без вести. Но шансов найти их живыми практически нет»,— заявил источник ТАСС.

Кроме того, собеседник агентства рассказал, что вертолет Ми-8 лежит на глубине 135 метров, при этом он отметил, что у прибывших водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину.

Вместе с тем сообщалось, что состояние выживших, которых доставили в Петропавловск-Камчатский, не вызывает опасений.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа. Уточнялось, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказала жена бортпроводника, ее муж, как и другие члены экипажа имеют большой опыт полетов.

В свою очередь заместитель директора авиаперевозчика Дмитрий Черных заявил, что вертолет прошел капитальный ремонт в прошлом году и находился в исправном состоянии. По его словам, воздушным судном управлял командир с большим налетом, бывший военный летчик.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.