Авиаперевозчик заявил об опытности пилота упавшего на Камчатке Ми-8

Заместитель директора авиаперевозчика «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных в четверг, 12 августа, в интервью РЕН ТВ, сообщил, что командиром потерпевшего катастрофу вертолета МИ-8 был опытный пилот.

«Командир с большим налетом, бывший военный летчик, в его компетенции пока не сомневаемся. Что случилось, не знаем», — заявил он.

Кроме того Черных уточнил, что в 2020 году этот вертолет прошел капитальный ремонт.

Как ранее сообщал телеканал, в состав экипажа входили командир воздушного судна Н. Сорокин, чья судьба остается на данный момент неизвестной, штурман Я. Медведев и бортмеханик М. Мадиев, которым удалось выжить.

Вертолет обнаружили на глубине около 100 м. Для работы на глубине озера могут понадобиться батискафы.

Восемь пострадавших в катастрофе, найденных во время поисково-спасательной операции, отправили в больницу Петропавловск-Камчатского.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

По информации РЕН ТВ, МЧС России и Ространснадзор в 2019 году выявили множество нарушений у компании «Витязь-Аэро».

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

По данным Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.