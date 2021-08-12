Восьмерых пострадавших в ЧП с Ми-8 доставят в Петропавловск-Камчатский

Восемь пострадавших в результате падения вертолета в Курильское озеро на Камчатке, найденных во время поисково-спасательной операции, доставят в Петропавловск-Камчатский. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края, министр специальных программ Александр Заболиченко.

«Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается», — заявил он.

Зампред правительства края уточнил, что состояние двух из восьми спасенных тяжелое.

Под руководством губернатора края Владимира Солодова при правительстве Камчатки создан оперативный штаб.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

По данным Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение вертолет МИ-8 сажали в густом тумане. Среди возможных причин катастрофы рассматриваются неисправность световых приборов, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Крушение вертолета Ми-8 произошло при попытке посадки воздушного судна. Также свидетелями катастрофы стали местные егеря.