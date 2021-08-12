Стало известно местонахождение упавшего на Камчатке Ми-8

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке, находится на глубине Курильского озера, которая оценивается в 100 м. Об этом в среду, 12 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется в сообщении, для работы на глубине озера могут понадобиться батискафы.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказали сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, момента падения аппарата видно не было, разве что слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.