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У владельцев разбившегося на Камчатке вертолета находили нарушения

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МЧС России и Ространснадзор в 2019 году выявили множество нарушений у компании «Витязь-Аэро», чей вертолет МИ-8 с туристами на борту незадолго до посадки упал в Курильское озеро на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, два года назад во время проверки у авиаперевозчика обнаружили целый ряд нарушений: непрерывную работу КВС в течение 8 рабочих дней, загражденный доступ к аварийным выходам на борту вертолета, отсутствие санитарного автомобиля на территории посадочной площадки в Николаевке, отсутствие своевременного обучения по подготовке и сдаче экзамена к выполнению полетов и к действиям в аварийных ситуациях, отсутствие подтверждения прохождения одним из КВС аварийно-спасательной подготовки на суше.

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Кроме того, выяснилось, что с деятельностью «Витязь-Аэро» непосредственно связан задержанный по подозрению в убийстве мужчины миллионер Игорь Редькин.

В свою очередь заместитель директора авиаперевозчика заявил, что вертолет прошел капитальный ремонт в прошлом году и находился в исправном состоянии, а на борту находился опытный летчик.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

По данным Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение вертолет МИ-8 сажали в густом тумане. Среди возможных причин катастрофы рассматриваются неисправность световых приборов, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Крушение вертолета Ми-8 произошло при попытке посадки воздушного судна. Также свидетелями катастрофы стали местные егеря.

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