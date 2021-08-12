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СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета на Камчатке

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По факту крушения вертолета Ми-8 с туристами на борту в Кроноцком заповеднике на Камчатке возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

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«Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.

Как сообщила и. о. министра здравоохранения края Марина Волкова после крушения воздушного судна выжили девять человек.

«По нашей информации, выжили девять человек. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется», — цитирует ее ТАСС.

К месту ЧП вылетел Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вместе со спасателями и водолазами МЧС, а также врачами санитарной авиации вылетел на место падения вертолета МИ-8 в районе Курильского озера.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение вертолет МИ-8 сажали в густом тумане. Среди возможных причин катастрофы рассматриваются неисправность световых приборов, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Крушение вертолета Ми-8 произошло вечером 11 августа. Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. Также свидетелями катастрофы стали местные егеря.

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