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Губернатор Камчатки вылетел со спасателями к месту падения вертолета

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вместе с сотрудниками МЧС и врачами санитарной авиации вылетел на место падения вертолета МИ-8 в районе Курильского озера. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Также на место катастрофы отправлены водолазы специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Камчатскому краю в составе 3 человек и сотрудники МЧС в составе 7 человек, из них 3 водолаза.

Отмечается, что на месте происшествия наблюдается низкая облачность. К спасательной операции привлечены медицинские работники Озерновской райбольницы.

Также на месте ЧП проводятся спасательные мероприятия силами сотрудников заповедника.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение вертолет МИ-8 сажали в густом тумане. Среди возможных причин катастрофы рассматриваются неисправность световых приборов, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

По факту крушения вертолета Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу соблюдения законодательства, регулирующего безопасность полетов.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 11 августа. Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. Также свидетелями катастрофы стали местные егеря.

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