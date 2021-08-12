Губернатор Камчатки вылетел со спасателями к месту падения вертолета

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вместе с сотрудниками МЧС и врачами санитарной авиации вылетел на место падения вертолета МИ-8 в районе Курильского озера. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Также на место катастрофы отправлены водолазы специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Камчатскому краю в составе 3 человек и сотрудники МЧС в составе 7 человек, из них 3 водолаза.

Отмечается, что на месте происшествия наблюдается низкая облачность. К спасательной операции привлечены медицинские работники Озерновской райбольницы.

Также на месте ЧП проводятся спасательные мероприятия силами сотрудников заповедника.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение вертолет МИ-8 сажали в густом тумане. Среди возможных причин катастрофы рассматриваются неисправность световых приборов, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

По факту крушения вертолета Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу соблюдения законодательства, регулирующего безопасность полетов.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 11 августа. Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. Также свидетелями катастрофы стали местные егеря.