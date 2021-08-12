Установлены личности членов экипажа упавшего на Камчатке Ми-8

После падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке по меньшей мере двум членам экипажа удалось выжить. Спасены штурман и бортмеханик. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

По его информации, в состав экипажа входили командир воздушного судна Н. Сорокин, чья судьба остается на данный момент неизвестной, штурман Я. Медведев и бортмеханик М. Мадиев.

Ранее телеканал опубликовал список пассажиров вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке.

В нем числятся А. Пономарева, Е. Кулаков, В. Стрелкин, К. Скварников, О. Кремнева, М. Маляков, Д. Маляков, И. Мозолева, Э. Чернова, Е. Харитонова, Е. Антипина, Г. Кованцев и Н. Корженевский.

Вертолет находится на глубине около 100 м. Для работы на глубине озера могут понадобиться батискафы.

Восемь пострадавших в катастрофе, найденных во время поисково-спасательной операции, отправили в больницу Петропавловск-Камчатского.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В свою очередь заместитель директора авиаперевозчика заявил, что вертолет прошел капитальный ремонт в прошлом году и находился в исправном состоянии, а на борту находился опытный летчик. Однако МЧС России и Ространснадзор в 2019 году выявили множество нарушений у компании «Витязь-Аэро».

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

По данным Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.