Прямой эфир
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
Вильфанд предупредил о ливнях и сильном ветре в регионах Сибири
Общество
При крушении вертолета на Камчатке погибли 10 человек
Наука
Луна не помешает наблюдениям самого мощного звездопада Персеиды
Общество
Семь человек выжили после крушения вертолета на Камчатке
Армия
Российским беспилотникам создают новую систему вооружения
Общество
Власти подготовились к эвакуации жителей Симферопольского района
Происшествия
В госпитале Абхазии из-за скачка электроэнергии скончался пациент
Общество
Пожар на складе завода в подмосковной Кашире ликвидировали

Опубликован список пассажиров потерпевшего крушение Ми-8 на Камчатке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ в среду, 12 августа, опубликовал список пассажиров вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке.

В нем числятся А. Пономарева, Е. Кулаков, В. Стрелкин, К. Скварников, О. Кремнева, М. Маляков, Д. Маляков, И. Мозолева, Э. Чернова, Е. Харитонова, Е. Антипина, Г. Кованцев и Н. Корженевский.

Жесткая посадка: люди погибли в авиакатастрофе в Кузбассе
Среди жертв два известных российских спортсмена-парашютиста и миллиардер

Также девять пассажиров Ми-8 были обнаружены живыми, о чем уведомило камчатское Министерство здравоохранения.

«Девять человек достали, все живы. Степень тяжести (травм — Ред.) уже будут определять медики на месте», — цитирует сообщение регионального Минздрава «Интерфакс».

В санавиации по Камчатскому краю уточнили, что среди выживших в авиакатастрофе, по предварительным сведениям, числятся два пилота. Третий пропал без вести.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказали сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, момента падения аппарата видно не было, разве что слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021