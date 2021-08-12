Опубликован список пассажиров потерпевшего крушение Ми-8 на Камчатке

Телеканал РЕН ТВ в среду, 12 августа, опубликовал список пассажиров вертолета Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке.

В нем числятся А. Пономарева, Е. Кулаков, В. Стрелкин, К. Скварников, О. Кремнева, М. Маляков, Д. Маляков, И. Мозолева, Э. Чернова, Е. Харитонова, Е. Антипина, Г. Кованцев и Н. Корженевский.

Также девять пассажиров Ми-8 были обнаружены живыми, о чем уведомило камчатское Министерство здравоохранения.

«Девять человек достали, все живы. Степень тяжести (травм — Ред.) уже будут определять медики на месте», — цитирует сообщение регионального Минздрава «Интерфакс».

В санавиации по Камчатскому краю уточнили, что среди выживших в авиакатастрофе, по предварительным сведениям, числятся два пилота. Третий пропал без вести.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как рассказали сотрудники приозерной авиабазы, куда должен был приземлиться вертолет, момента падения аппарата видно не было, разве что слышен звук упавшего в воду воздушного судна. Отмечается, что Ми-8 полностью погрузился в водоем.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.