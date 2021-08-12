Жена выжившего члена экипажа Ми-8 рассказала об опыте летного состава

Жена бортпроводника упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 рассказала, что ее муж, как и другие члены экипажа имеют большой опыт полетов.

«Он долго летал и весь состав экипажа был очень опытный», — сказала она 12 августа РЕН ТВ.

В свою очередь заместитель директора авиаперевозчика Дмитрий Черных заявил, что вертолет прошел капитальный ремонт в прошлом году и находился в исправном состоянии. По его словам, воздушным судном управлял командир с большим налетом, бывший военный летчик.

Крушение вертолета произошло ранее 12 августа при попытке зайти на посадку. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. Воздушное судно упало в озеро.

На борту находились 16 человек, среди которых 13 пассажиров, в том числе ребенок и три члена экипажа. Восьмерых человек удалось спасти, пострадавшие госпитализированы. Выжили двое из трех членов экипажа, они также в больнице. Судьба командира воздушного судна Н. Сорокина пока остается неизвестной.

В данный момент вертолет находится на глубине около 100 м. Для работы на глубине озера могут понадобиться батискафы.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).