МО направило вертолет с подводными аппаратами к месту крушения Ми-8 на Камчатке

Минобороны РФ направило вертолет, оснащенный тремя подводными аппаратами, к месту катастрофы Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в ведомстве.

«Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами», — говорится в сообщении.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день: при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. Конкретное место падения вертолета в озеро на Камчатке уже определено. Так, вертолет упал на Курильском озере на расстоянии около 700 м от берега.

Спасти удалось восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По факту крушения Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Кроме того, комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.