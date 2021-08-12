Прямой эфир
Общество
Четверг стал самым дождливым днем в Москве с начала лета
Общество
МО направило вертолет с подводными аппаратами к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Общество
Сотрудники изолятора в Истре умышленно отключили камеры наблюдения
Экономика
Чехия стала крупнейшим импортером оборонной продукции России
Общество
Путин поздравил школьников с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии
Мир
РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном
Экономика
Правительство направит более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства
Общество
Правительство выделило еще 46 млрд рублей на выплаты медикам
Общество
Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ми-8 на Камчатке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщается на сайте комитета.

Жесткая посадка: люди погибли в авиакатастрофе в Кузбассе
Среди жертв два известных российских спортсмена-парашютиста и миллиардер

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день — при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Спасти удалось восемь человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, обломки вертолета находятся примерно в 800 м от берега и на глубине более 130 м. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине, поэтому пришлось обратиться к Минобороны за содействием.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021