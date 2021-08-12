МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ми-8 на Камчатке

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщается на сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день — при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Спасти удалось восемь человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, обломки вертолета находятся примерно в 800 м от берега и на глубине более 130 м. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине, поэтому пришлось обратиться к Минобороны за содействием.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).