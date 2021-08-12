Определено место крушения Ми-8 на Камчатке

Определено конкретное место падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Вертолет упал на Курильском озере на расстоянии около 700 м от берега.

«Камчатские спасатели ведут поисковые работы в районе Курильского озера, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В настоящее время определено место падения воздушного судна, а также глубина — 137 м. Расстояние от берега составляет около 700 м», — говорится в сообщении.

На место падения вертолета Ми-8 на Камчатке привезут оборудование для глубоководных работ.

«Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию на глубине до 20 м. По словам спасателей, на больших глубинах требуется дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения специальных глубоководных работ», — добавили в ведомстве.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее в этот день — при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Спасти удалось восемь человек. Выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находились в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, обломки вертолета находятся примерно в 800 м от берега и на глубине более 130 м. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине, поэтому пришлось обратиться к Минобороны за содействием.