Крылья и советы: авиабизнес раскритиковал правила расследования катастроф

Перевозчики попросили Минтранс изменить правила расследования авиапроисшествий. Об этом сказано в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в ведомство. Минтранс хочет снять функции расследователя с Межгосударственного авиационного комитета (МАК), следует из подготовленного ведомством проекта изменений в правила. АЭВТ требует назначить объективный и беспристрастный орган, который будет вести расследования. В поправках Минтранса не указано, кому перейдут функции МАК. Таким образом, непонятно, кто будет разбираться в причинах авиапроисшествия, если оно случится, указали эксперты.

Независимый орган

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, назвала действующие правила расследования авиапроисшествий и инцидентов устаревшими и предложила их переработать . Об этом сказано в письме президента организации Владимира Тасуна заместителю министра транспорта Игорю Чалику, курирущему авиаотрасль. Обращение было направлено в конце апреля (есть у «Известий»).

В письме сформулированы предложения и замечания к поправкам в правила расследований авиапросишествий, которые год назад разработал Минтранс. Этот документ так и не был принят.

Согласно поправкам Минтранса, МАК больше не будет осуществлять функции расследователя. Но в проекте постановления правительства не указано, кому перейдут эти полномочия, кроме того, что участие в расследованиях продолжит принимать Росавиация, указали в АЭВТ. Минтранс не обращался в правительство с идеей наделить агентство полномочиями по расследованию авиапроисшествий, сказал «Известиям» источник, близкий к правительству.

Власти России или группы стран должны учредить полномочный орган по расследованию авиапроисшествий, независимый от государственных органов и других структур , указано в обращении АЭВТ в Минтранс. Важно, чтобы никакие организации не могли вмешаться в проведение расследования или в его объективность, указано в письме со ссылкой на международные рекомендации.

«Полномочный орган по расследованию авиационных происшествий должен быть в полной мере объективным и беспристрастным, а также восприниматься как таковой. Он также должен иметь возможность проводить расследования независимо, чтобы исключить внешнее давление и вмешательство в его деятельность », подчеркнуто в документе.

Росавиация же — орган власти и уже осуществляет госуслуги, управляет госимуществом в гражданской авиации, наделена полномочиями по использованию воздушного пространства РФ, аэронавигационному обслуживанию его пользователей, сертификации авиатехники, отметил в письме президент АЭВТ.

Неопределенный статус

Правительство России совместно с властями других стран уже несколько лет обсуждает создание Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и инцидентов, которое заменит МАК . В октябре 2018 года вышло распоряжение кабмина, которое одобряло проект соглашения со странами ЕАЭС (Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией) о создании бюро. 22 ноября 2018 года в Москве представители России и Республики Армения подписали соглашение. В декабре 2019 года правительство назначило руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина представителем РФ в руководящем совете Международного бюро. Но о создании самого бюро до сих пор не сообщалось.

С 1991 года расследованием авиапросшествий в России и 11 других странах бывшего СССР занимается МАК. Бессменный председатель комитета — Татьяна Анодина. Ее сыну Александру Плешакову принадлежала контрольная доля авиакомпании «Трансаэро». После банкротства перевозчика в 2015 году МАК лишился функций сертификации авиатехники в России (их получила Росавиация). Тогда же возникла правовая неопределенность в вопросе расследования авиапроисшествий на территории России, сказано в письме АЭВТ. Как писали СМИ, после банкротства «Трансаэро» разгорелся скандал: МАК отменил валидацию в России сертификата типа всех моделей воздушных судов Boeing-737. Следствием такого решения должна была стать остановка полетов всех таких самолетов российских авиакомпаний. Позже МАК отменил решение, полеты Boeing-737 не пострадали, но чиновники посчитали эти действия ответом за «Трансаэро».

С 10 декабря 2015 года утратило силу постановление правительства, по которому МАК был наделен полномочиями и ответственностью в том числе в области расследования авиапроисшествий . Но эти функции не были возложены на другие уполномоченные органы, указано в письме АЭВТ. К тому же сейчас продолжает действовать постановление, которым были утверждены нынешние правила расследования авиационных событий. По ним, за МАК закреплены полномочия специально уполномоченного федерального органа власти в области расследования авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами.

Риски хаоса

Письмо АЭВТ свидетельствует о регуляторном хаосе по вопросу расследования авиапроисшествий, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, ассоциация выразила озабоченность этим, в частности, что по регуляторной гильотине одни функции были сняты с МАК, а оставшиеся у него функции должным образом не были возложены ни на один орган. Если произойдет серьезное авиапроисшествие, непонятно, кто будет отвечать за расследование и подготовку отчета, пояснил эксперт.

— Отсутствие компетенций у Росавиации и неоднозначное толкование полномочий по расследованию авиапроисшествий могут привести к серьезному снижению качества расследований — могут быть не сделаны нужные выводы, не сформулированы рекомендации для авиакомпаний . В результате те причины, которые приведут к происшествиям в ближайшее время, повлекут в будущем новые жертвы, — указал эксперт.

Андрей Крамаренко не видит никакого смысла создавать еще одну международную структуру-аналог МАК. Есть риск, что на всех не хватит экспертов. Расследование авиапроисшествий — специфический вид деятельности, которому нигде не учат, и обладающих узкоспециализированными знаниями людей немного, пояснил эксперт. Еще один риск заключается в том, что МАК будет развален, а новый орган такого же уровня создадут не сразу, предупредил он.

«Известия» направили запросы в Минтранс, Росавиацию и МАК.