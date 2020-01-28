Упал Wi-Fi: что известно о падении военного самолета США в Афганистане
Утром 27 января в Афганистане разбился уникальный, один из самых дорогих военных самолетов США — E-11A BACN. Его стоимость составляет примерно $1 млрд. Машина с бортовым номером 11-9358 служила воздушным узлом связи, ретрансляции и управления. Она была переделана из серийного самолета бизнес-авиации, вооружения на борту не было. Упавший Е-11 участвовал во всех крупнейших боевых операциях в Афганистане, Сирии и Ираке. На сленге ВВС США такие машины называют «летающим Wi -Fi». По словам экспертов, потеря осложнит действия Пентагона в регионе.
Как сообщили «Известиям» военно-дипломатические источники, E-11, в частности, организовывали удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат в 2017 году и атаку объектов химической инфраструктуры Сирии в 2018-м.
Катастрофа для Пентагона
Самолеты E-11A BACN были созданы на основе современного сверхдальнемагистрального бизнес-джета Bombardier Global 6000, чья каталожная стоимость составляет более $60 млн. На порядок дороже его сделала современная электронная начинка под обозначением BACN (Battlefield Airborne Communications Node, воздушный узел связи для поля боя). Она отвечает за объединение в единую сеть самолетов, беспилотников и наземных войск, использующих разные стандарты и частоты связи. Эти же самолеты помогают обеспечить взаимодействие и координацию между военными нескольких стран-союзников.
Полная стоимость проекта неизвестна, но предполагается, что каждый из четырех самолетов с комплектом BACN обошелся американскому военному ведомству не менее чем в миллиард долларов. Это намного дороже, чем истребители-невидимки F-22 и F-35. Только по заключенному в январе контракту на их годичное обслуживание до 2021 года компания Northrop Grumman получила от ВВС США $217 млн.
Один из самых дорогих военных самолетов США E-11A BACN, разбившийся 27 января в Афганистане
Даже для Пентагона такие самолеты дороги, поэтому их было изготовлено всего четыре. С недавних пор под формат BACN переоборудуют тяжелые беспилотники RQ-4 GlobalHawk. Но и беспилотных узлов связи под обозначением EQ-4B удалось построить пока лишь четыре единицы.
— Военные операции США в Афганистане и регионе теперь уже сложно представить без участия самолетов E-11A, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — До катастрофы все четыре борта входили в состав 430-й экспедиционной эскадрильи РЭБ и ВВС США и базировались в афганском Кандагаре. Потеря даже одного неизбежно ухудшит уровень обеспечения войск связью во всем регионе. Быстро исправить ситуацию не получится из-за дороговизны проекта.
Роутер за миллиард долларов
Первые бои США в Афганистане в 2001 году и операция «Анаконда» в 2002 году продемонстрировали серьезные проблемы со связью. Эффективность коммуникации между различными видами войск оставляла желать лучшего. Плохо дела обстояли со взаимодействием между наземными войсками и ударной авиацией. Еще хуже ситуация сложилась с координацией действий авиации союзников.
По данным авторитетного авиационного ресурса The Aviationist, истребители F/A-18 не могут обмениваться информацией с тяжелыми бомбардировщиками B-52 и B-1. Имеют проблемы взаимодействия с более старыми самолетами и «невидимки» F-22. Это лишь часть известных трудностей.
Чтобы исправить ситуацию, в 2004 году была инициирована экстренная программа по созданию комплекта воздушного сетевого оборудования и установке его на базу коммерческого самолета. Первый прототип направили в Афганистан в 2008 году, а в 2010-м комплекс поступил на вооружение. С тех пор флот из четверки E-11A регулярно выполнял по четыре-пять многочасовых полетов в день над Афганистаном и соседними странами. Уже в начале 2017 года было заявлено о достижении ими отметки в 10 тыс. вылетов.
Cамолет США E-11A BACN, разбившийся в Афганистане
Самолеты E-11A BACN стали «летающими роутерами». Их оборудование позволяет автоматически коммутировать тактические сети связи военных из различных видов вооруженных сил и увеличивать дальность действия небольших беспилотников. Способны они и ретранслировать связь наземных боевых групп, разведчиков, артиллерийских и авиационных наводчиков. В современных условиях это критически необходимо для обеспечения работы многочисленных автоматизированных систем поля боя и реализации концепции «сетецентрической войны».
Причины катастрофы
Пентагон признал потерю самолета только после появления видео и фото от представителей афганского движения «Талибан» (запрещено в России). На них были продемонстрированы обломки с идентификационными знаками военного самолета, обгоревшими документами и ID одного из членов экипажа.
— Непохоже, чтобы самолет разрушился в воздухе, — заявил Дмитрий Болтенков. — Его обломки расположены компактно. Скорее всего, основные повреждения E-11A получил на земле от возникшего пожара. Это может говорить о том, что воздушное судно пыталось совершить вынужденную посадку после возникновения технических неисправностей. То, что катастрофа произошла на территории, контролируемой силами движения «Талибан», затруднит расследование.
Американское командование пока не дает комментариев об официальных версиях гибели дорогостоящего самолета и количестве погибших. На борту могли находиться от двух до десяти человек — в зависимости от выполняемой задачи в конкретном полете.
Cамолет США E-11A BACN, разбившийся в Афганистане
«Известия» направили запрос командованию операции «Решительная поддержка», которую США проводят в Афганистане, а также в Пентагон и Центральное командование войск США. На момент публикации ответов не поступило.
Спикер движения «Талибан» ранее заявил, что группировка не вела огонь по упавшему самолету и не причастна к его гибели. Пресс-секретарь американской группировки в Афганистане подтвердил, что нет признаков того, что Е-11 был сбит огнем противника. Машины этого типа применяются на больших высотах, недоступных для средств ПВО боевиков. В то же время представитель США заявил, что сведения «Талибана» о крушении в районе катастрофы еще и вертолета афганской армии не соответствуют действительности.