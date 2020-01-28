Упал Wi-Fi: что известно о падении военного самолета США в Афганистане

Утром 27 января в Афганистане разбился уникальный, один из самых дорогих военных самолетов США — E-11A BACN. Его стоимость составляет примерно $1 млрд. Машина с бортовым номером 11-9358 служила воздушным узлом связи, ретрансляции и управления. Она была переделана из серийного самолета бизнес-авиации, вооружения на борту не было. Упавший Е-11 участвовал во всех крупнейших боевых операциях в Афганистане, Сирии и Ираке. На сленге ВВС США такие машины называют «летающим Wi -Fi». По словам экспертов, потеря осложнит действия Пентагона в регионе.

Как сообщили «Известиям» военно-дипломатические источники, E-11, в частности, организовывали удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат в 2017 году и атаку объектов химической инфраструктуры Сирии в 2018-м.

Катастрофа для Пентагона

Самолеты E-11A BACN были созданы на основе современного сверхдальнемагистрального бизнес-джета Bombardier Global 6000 , чья каталожная стоимость составляет более $60 млн. На порядок дороже его сделала современная электронная начинка под обозначением BACN (Battlefield Airborne Communications Node, воздушный узел связи для поля боя). Она отвечает за объединение в единую сеть самолетов, беспилотников и наземных войск, использующих разные стандарты и частоты связи. Эти же самолеты помогают обеспечить взаимодействие и координацию между военными нескольких стран-союзников.

Полная стоимость проекта неизвестна, но предполагается, что каждый из четырех самолетов с комплектом BACN обошелся американскому военному ведомству не менее чем в миллиард долларов. Это намного дороже, чем истребители-невидимки F-22 и F-35. Только по заключенному в январе контракту на их годичное обслуживание до 2021 года компания Northrop Grumman получила от ВВС США $217 млн.

самолет Один из самых дорогих военных самолетов США E-11A BACN, разбившийся 27 января в Афганистане Фото: TASS/AP/Saifullah Maftoon

Даже для Пентагона такие самолеты дороги, поэтому их было изготовлено всего четыре . С недавних пор под формат BACN переоборудуют тяжелые беспилотники RQ-4 GlobalHawk. Но и беспилотных узлов связи под обозначением EQ-4B удалось построить пока лишь четыре единицы.

— Военные операции США в Афганистане и регионе теперь уже сложно представить без участия самолетов E-11A, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — До катастрофы все четыре борта входили в состав 430-й экспедиционной эскадрильи РЭБ и ВВС США и базировались в афганском Кандагаре. Потеря даже одного неизбежно ухудшит уровень обеспечения войск связью во всем регионе. Быстро исправить ситуацию не получится из-за дороговизны проекта.

Роутер за миллиард долларов

Первые бои США в Афганистане в 2001 году и операция «Анаконда» в 2002 году продемонстрировали серьезные проблемы со связью. Эффективность коммуникации между различными видами войск оставляла желать лучшего. Плохо дела обстояли со взаимодействием между наземными войсками и ударной авиацией. Еще хуже ситуация сложилась с координацией действий авиации союзников.

По данным авторитетного авиационного ресурса The Aviationist, истребители F/A-18 не могут обмениваться информацией с тяжелыми бомбардировщиками B-52 и B-1. Имеют проблемы взаимодействия с более старыми самолетами и «невидимки» F-22. Это лишь часть известных трудностей.

Чтобы исправить ситуацию, в 2004 году была инициирована экстренная программа по созданию комплекта воздушного сетевого оборудования и установке его на базу коммерческого самолета . Первый прототип направили в Афганистан в 2008 году, а в 2010-м комплекс поступил на вооружение. С тех пор флот из четверки E-11A регулярно выполнял по четыре-пять многочасовых полетов в день над Афганистаном и соседними странами. Уже в начале 2017 года было заявлено о достижении ими отметки в 10 тыс. вылетов.

самолет Cамолет США E-11A BACN, разбившийся в Афганистане Фото: TASS/AP/Saifullah Maftoon

Самолеты E-11A BACN стали «летающими роутерами». Их оборудование позволяет автоматически коммутировать тактические сети связи военных из различных видов вооруженных сил и увеличивать дальность действия небольших беспилотников . Способны они и ретранслировать связь наземных боевых групп, разведчиков, артиллерийских и авиационных наводчиков. В современных условиях это критически необходимо для обеспечения работы многочисленных автоматизированных систем поля боя и реализации концепции «сетецентрической войны».

Причины катастрофы

Пентагон признал потерю самолета только после появления видео и фото от представителей афганского движения «Талибан» (запрещено в России). На них были продемонстрированы обломки с идентификационными знаками военного самолета, обгоревшими документами и ID одного из членов экипажа.

— Непохоже, чтобы самолет разрушился в воздухе, — заявил Дмитрий Болтенков. — Его обломки расположены компактно. Скорее всего, основные повреждения E-11A получил на земле от возникшего пожара. Это может говорить о том, что воздушное судно пыталось совершить вынужденную посадку после возникновения технических неисправностей. То, что катастрофа произошла на территории, контролируемой силами движения «Талибан», затруднит расследование .

Американское командование пока не дает комментариев об официальных версиях гибели дорогостоящего самолета и количестве погибших. На борту могли находиться от двух до десяти человек — в зависимости от выполняемой задачи в конкретном полете.

самолет Cамолет США E-11A BACN, разбившийся в Афганистане Фото: TASS/AP/Saifullah Maftoon

«Известия» направили запрос командованию операции «Решительная поддержка», которую США проводят в Афганистане, а также в Пентагон и Центральное командование войск США. На момент публикации ответов не поступило.

Спикер движения «Талибан» ранее заявил, что группировка не вела огонь по упавшему самолету и не причастна к его гибели. Пресс-секретарь американской группировки в Афганистане подтвердил, что нет признаков того, что Е-11 был сбит огнем противника. Машины этого типа применяются на больших высотах, недоступных для средств ПВО боевиков. В то же время представитель США заявил, что сведения «Талибана» о крушении в районе катастрофы еще и вертолета афганской армии не соответствуют действительности.