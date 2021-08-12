Ространснадзор проверит авиакомпанию после крушения Ми-8 на Камчатке

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» по факту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в сообщении.

Ми-8 принадлежал крупному авиаперевозчику «Витязь-Аэро». Как сообщал телеканал РЕН ТВ, компания регулярно проводит экскурсии по маршрутам, которые по разным причинам недоступны для наземного транспорта.

В этот раз вертолет с туристами вылетел из поселка Николаевка — пассажирам должны были показать Курильское озеро, а также вулкан Ходутка.

Крушение Ми-8 произошло утром 12 августа: при заходе на посадку судно упало в Курильское озеро. Конкретное место падения вертолета в озеро на Камчатке уже определено. Так, обломки находятся на растсоянии 700 м от берега и на глубине в 135 м.

Минобороны РФ направило вертолет с тремя подводными аппаратами, к месту катастрофы.

На борту находились 16 человек, спасти удалось восемь человек. Сообщалось, что выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Два человека, которые находятся в тяжелом состоянии, они помещены в реанимацию.

По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность. По факту крушения Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Помимо этого, комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.