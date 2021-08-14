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Спасатели обнаружили несколько тел на месте крушения Ми-8 на Камчатке

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Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций по Камчатскому краю обнаружили несколько тел в Курильском озере, где ранее произошло крушение вертолета Ми-8. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что тела погибших в результате авиакатастрофы были найдены рядом с остатками упавшего вертолета — на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине в 110 метров.

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«Вместе с тем рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте регионального ведомства.

В настоящий момент решается вопрос по части перемещения тел на поверхность.

Ранее в пятницу в Следственном комитете РФ сообщили об обнаружении тела пассажирки на месте крушения Ми-8. По данным ведомства, вертолет находится в озере Курильское на глубине 110 м.

В этот же день сообщалось, что поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 возобновилась. Уточнялось, что на месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники.

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В рамках расследования ведутся допросы потерпевших, работников авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», организовавший туристическую экскурсию. Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.

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