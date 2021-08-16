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Тело пятого погибшего при крушении МИ-8 извлекли из озера на Камчатке

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Тело пятой жертвы крушения вертолета МИ-8 обнаружили спасатели в Курильском озере на Камчатке. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное МЧС.

Как отметили в ведомстве, тело уже извлекли из воды. Поисковые работы продолжаются, в них задействованы глубоководные аппараты Министерства обороны. Также на месте работают водолазы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Накануне рядом с остатками упавшего вертолета на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м спасатели вытащили тело четвертого погибшего, а 14 августа были найдены тела трех погибших.

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Во время крушения Ми-8 спаслись 8 человек, остальные пропали без вести

Ранее 16 августа заместитель председателя правительства края Роман Василевский заявил, что региональные власти могут принять решение о подъеме на поверхность вертолета Ми-8. Он выделил две важные задачи — определить, можно ли зафиксировать воздушный аппарат для его поднятия со дна озера, и обследовать борт изнутри.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа, при заходе на посадку он упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В СК РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке числится более 20 вертолетов Ми-8. После трагедии Росавиация ввела запрет на перевозки пассажиров этой авиакомпанией.

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