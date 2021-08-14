Росавиация запретила «Витязь-Аэро» перевозки пассажиров

Росавиация ввела запрет на перевозки пассажиров авиакомпанией «Витязь-Аэро» в связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что таким образом для «Витязь-Аэро» ограничиваются коммерческие перевозки людей, но в то же время компания сохраняет возможность осуществлять грузовые перевозки и предоставлять иные авиационные услуги.

«Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице Росавиации «ВКонтакте».

Крушение вертолета Ми-8 с туристами произошло 12 августа: при заходе на посадку воздушное судно, принадлежащее авиационной компании «Витязь-Аэро», упало в Курильское озеро.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, среди которых 12-летний ребенок. Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры вертолета самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

В СК РФ сообщили, что в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматриваются плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В рамках расследования ведутся допросы потерпевших, работников авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», организовавший туристическую экскурсию. Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию крушения вертолета.