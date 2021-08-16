Власти Камчатки рассказали о поднятии на поверхность разбившегося Ми-8

Власти Камчатского края могут принять решение о подъеме на поверхность вертолета Ми-8, который потерпел крушение и затонул в Курильском озере. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил заместитель председателя правительства области Роман Василевский.

Он выделил две важные задачи — определить, можно ли зафиксировать воздушный аппарат для его поднятия со дна озера, и обследовать борт изнутри.

«Есть специальный аппарат, крюком может оттянуть створку и заглянуть внутрь, понять, в каком состоянии он там», — рассказал заместитель председателя областной администрации в ходе оперативного совещания, трансляция которого была опубликована на сайте администрации Камчатского края.

По словам Василевского, попытка проникнуть внутрь затонувшего вертолета уже предпринималась.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа, при заходе на посадку он упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

Позднее, 14 августа, были найдены тела нескольких погибших, а в воскресенье, 15 августа, — тело еще одного человека. Уточнялось, что их нашли рядом с остатками упавшего вертолета на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В СК РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке числится более 20 вертолетов Ми-8. После трагедии Росавиация ввела запрет на перевозки пассажиров этой авиакомпанией.