Спасатели подняли из озера тело четвертого погибшего при крушении Ми-8

Во время поисковой операции на Курильском озере на Камчатке в воскресенье, 15 августа, спасатели подняли на поверхность тело еще одного туриста, погибшего при крушении вертолета Ми-8. Об этом сообщило региональное МЧС в своем Instagram.

«Сегодня было поднято 4-е тело. По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода», — пояснили в ведомстве.

Утром в воскресенье спасатели продолжили работы в районе падения МИ-8.

Накануне тела троих погибших при крушении вертолета подняли из воды и доставили на берег. В операции участвовали водолазы МЧС и глубоководные аппараты.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа, при заходе на посадку он упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спаслись восемь человек. Как сообщалось, выжившие пассажиры самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8–9 м, их доставили в больницу в Петропавловске-Камчатском. Судьба еще восьми человек оставалась неизвестной.

Позднее, 14 августа, были найдены тела нескольких погибших. Уточнялось, что их нашли рядом с остатками упавшего вертолета на расстоянии около 500 м от берега и на глубине в 110 м.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

В СК РФ в качестве основных версий причины крушения вертолета рассматривают плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность воздушного судна.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке числится более 20 вертолетов Ми-8. После трагедии Росавиация ввела запрет на перевозки пассажиров этой авиакомпанией.