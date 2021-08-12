Признали вину: в Подмосковье задержаны трое из пятерых беглецов из ИВС

В Московской области полиция задержала троих из пяти заключенных, сбежавших на прошлой неделе из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Двое были задержаны в ходе спецоперации на съемной квартире в Подольске, третий явился с повинной на следующий день. Предполагаемый зачинщик побега Александр Мавриди остается на свободе — за помощь в его поимке объявлена награда в размере 1 млн рублей . Подробности резонансной истории выясняли «Известия».

Задержаны трое из пятерых беглецов

В Московской области полиция задержала троих из пяти заключенных, сбежавших на прошлой неделе из изолятора временного содержания в Истре. Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным «Известий», речь идет о Денисе Грозаву, Иване Цуркану и Николае Тетере. Беглые арестанты Александр Бутнару и Александр Мавриди пока остаются на свободе. За помощь в поимке Мавриди, обвиняемого в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи, объявлена награда в размере 1 млн рублей.

Признали вину Сотрудник СК РФ осматривает камеру изолятора временного содержания в подмосковной Истре, из которой сбежали пятеро заключенных Фото: РИА Новости/СК РФ

Как рассказали в ведомстве, 34-летний Цуркану и 35-летний Грозаву были задержаны 11 августа в ходе спецоперации на съемной квартире в Подольске, где, вероятнее всего, и скрывались несколько дней. Их удалось обнаружить благодаря бдительным соседям, которые узнали новых жильцов по фотороботу и обратились в полицию.

Вместе с беглецами оперативники задержали и арендаторов жилья — мужчину и женщину, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Все четверо были доставлены в местный отдел внутренних дел. Третьим задержанным заключенным, сбежавшим из подмосковного изолятора, оказался Николай Тетеря. 12 августа он сам явился с повинной в отделение полиции.

Беглецы признали вину

Сбежавшие из изолятора временного содержания в Истре, пойманные на съемной квартире в Подольске, тоже признали вину в побеге. Видео с признанием Цуркану и Грозаву было опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

МВД предоставило «Известиям» кадры спецоперации, проведенной бойцами спецназа: на записи видно, как сотрудники ФСБ и МВД врываются в квартиру и приказывают всем лечь на пол. После этого двоих беглецов уводят в наручниках.

Признали вину Задержанный заключенный Денис Грозаву Фото: ТАСС/МВД России

Собственница квартиры в Подольске Елена оказалась в шоке, узнав, что ее жилище использовалось для укрытия арестантов. О задержании Цуркану и Грозаву ей рассказали во время звонка из городской администрации.

— Я с 2017 года сдаю жилье семейной паре, их привел риелтор. Меня всё устраивало: там всегда была чистота, идеальный порядок. Пара — молдаване, мужчина строитель, жена вроде как тоже. На праздники они уезжали на родину, всегда вели себя адекватно. И сегодня я узнаю, что они кого-то там укрывали. Я даже не знала этой истории о побеге из изолятора, — сказала она «Известиям».

По данным источника портала, в отношении семейной пары будет возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). Они не были пособниками, то есть не помогали организовывать побег, но знали, что арестанты скрываются, и спрятали их .

Заключенные сбежали из ИВС при помощи гаечного ключа

Заключенные Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди сбежали из ИВС в ночь на пятницу, 6 августа . Оружия у них при себе не было. Побег произошел после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных и забыл закрыть «кормушку» (люк на двери камеры для подачи пищи).

Именно через нее один из беглецов смог просунуть руку и открутить крепления наружного засова. Второй замок оказался не заперт. После этого арестованные вышли из помещения и сорвали навесной замок на воротах. При этом в камере остались еще двое заключенных, они утверждают, что ничего не видели.

По словам представителя областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольги Врадий, арестанты совершили побег при помощи запрещенного в ИВС предмета — гаечного ключа. По одной из версий, его в ИВС могла пронести адвокат Александра Мавриди.

Признали вину Задержанный преступник Иван Цуркану Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Инициатором побега следствие считает именно Мавриди — уроженца Казахстана 1971 года рождения. По версии СК, именно он 1 ноября 2020 года застрелил из арбалета известного бизнесмена Владимира Маругова, которого СМИ называли «колбасным королем».

Как считают в ведомстве, Мавриди и его предполагаемый сообщник Павел Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. После этого они пробрались в баню, расположенную на территории домовладения Маругова в деревне Аносино, где предприниматель отдыхал со своей сожительницей. После убийства Ахмедов и Мавриди скрылись. Мавриди был этапирован в истринский ИВС для проведения следственных действий, которые должны были проходить на текущей неделе.

В побеге заключенных обвинили сотрудников ИВС

В день побега арестантов правоохранительных органов задержали двух сотрудников изолятора — дежурного Сергея Лаврентьева и его помощницу Елизавету Бурдаковскую. По версии следствия, один из них умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Также было установлено, что дежурные оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. 12 августа Лаврентьеву и Бурдаковской в рамках уголовного дела были предъявлены обвинения, они помещены под арест.

Что грозит беглецам и причастным?

По словам члена палаты адвокатов Москвы Артура Айрапетова, за побег группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 313 УК РФ) арестантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

— То есть если по изначальным делам их признают виновными, то к сроку, назначенному за преступления, добавят еще до пяти лет лишения свободы. Что касается гражданина, который сам явился в полицию, — полагаю, это станет смягчающим обстоятельством, — объясняет юрист. — Побег — это отдельное дело. Даже если по первому делу их оправдают, они всё равно будут наказаны, потому что находились под стражей на законных основаниях.

Признали вину Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Арендаторы квартиры, которые подозреваются в укрывательстве, также могут получить реальные сроки. Вероятнее всего, их привлекут к ответственности за несообщение о преступлении. За это супругам может грозить либо штраф от 100 тыс. рублей, либо лишение свободы до одного года. Если же будет доказано, что молдаване не знали, кому сдают жилье, они будут оправданы.

— За последние 15 лет я в первый раз слышу о таком громком побеге. Чаще люди бегут прямо из зала суда, из мест ограничения свободы же сбегают редко, — отмечает адвокат. — Тем не менее система контроля в ИВС менее жесткая, нежели в СИЗО. Я неоднократно бывал в ИВС в Истре, и по сравнению с СИЗО для профессионального преступника, привыкшего находиться в местах лишения свободы, это фактически рай на земле с точки зрения системы охраны и условий содержания. Оттуда таким матерым преступникам убежать намного легче.