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Признали вину: в Подмосковье задержаны трое из пятерых беглецов из ИВС

Предполагаемый организатор побега остается на свободе
Фото: ТАСС/МВД России
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Признали вину: в Подмосковье задержаны трое из пятерых беглецов из ИВС
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2021-08-12 17:44:42
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В Московской области полиция задержала троих из пяти заключенных, сбежавших на прошлой неделе из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Двое были задержаны в ходе спецоперации на съемной квартире в Подольске, третий явился с повинной на следующий день. Предполагаемый зачинщик побега Александр Мавриди остается на свободе — за помощь в его поимке объявлена награда в размере 1 млн рублей. Подробности резонансной истории выясняли «Известия».

Задержаны трое из пятерых беглецов

В Московской области полиция задержала троих из пяти заключенных, сбежавших на прошлой неделе из изолятора временного содержания в Истре. Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным «Известий», речь идет о Денисе Грозаву, Иване Цуркану и Николае Тетере. Беглые арестанты Александр Бутнару и Александр Мавриди пока остаются на свободе. За помощь в поимке Мавриди, обвиняемого в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи, объявлена награда в размере 1 млн рублей.

Признали вину
Сотрудник СК РФ осматривает камеру изолятора временного содержания в подмосковной Истре, из которой сбежали пятеро заключенных

Сотрудник СК РФ осматривает камеру изолятора временного содержания в подмосковной Истре, из которой сбежали пятеро заключенных

Фото: РИА Новости/СК РФ

Как рассказали в ведомстве, 34-летний Цуркану и 35-летний Грозаву были задержаны 11 августа в ходе спецоперации на съемной квартире в Подольске, где, вероятнее всего, и скрывались несколько дней. Их удалось обнаружить благодаря бдительным соседям, которые узнали новых жильцов по фотороботу и обратились в полицию.

Вместе с беглецами оперативники задержали и арендаторов жилья — мужчину и женщину, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Все четверо были доставлены в местный отдел внутренних дел. Третьим задержанным заключенным, сбежавшим из подмосковного изолятора, оказался Николай Тетеря. 12 августа он сам явился с повинной в отделение полиции.

Беглецы признали вину

Сбежавшие из изолятора временного содержания в Истре, пойманные на съемной квартире в Подольске, тоже признали вину в побеге. Видео с признанием Цуркану и Грозаву было опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

МВД предоставило «Известиям» кадры спецоперации, проведенной бойцами спецназа: на записи видно, как сотрудники ФСБ и МВД врываются в квартиру и приказывают всем лечь на пол. После этого двоих беглецов уводят в наручниках.

Признали вину
Задержанный заключенный Денис Грозава

Задержанный заключенный Денис Грозаву

Фото: ТАСС/МВД России

Собственница квартиры в Подольске Елена оказалась в шоке, узнав, что ее жилище использовалось для укрытия арестантов. О задержании Цуркану и Грозаву ей рассказали во время звонка из городской администрации.

— Я с 2017 года сдаю жилье семейной паре, их привел риелтор. Меня всё устраивало: там всегда была чистота, идеальный порядок. Пара — молдаване, мужчина строитель, жена вроде как тоже. На праздники они уезжали на родину, всегда вели себя адекватно. И сегодня я узнаю, что они кого-то там укрывали. Я даже не знала этой истории о побеге из изолятора, — сказала она «Известиям».

По данным источника портала, в отношении семейной пары будет возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). Они не были пособниками, то есть не помогали организовывать побег, но знали, что арестанты скрываются, и спрятали их.

Заключенные сбежали из ИВС при помощи гаечного ключа

Заключенные Александр Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди сбежали из ИВС в ночь на пятницу, 6 августа. Оружия у них при себе не было. Побег произошел после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных и забыл закрыть «кормушку» (люк на двери камеры для подачи пищи).

Именно через нее один из беглецов смог просунуть руку и открутить крепления наружного засова. Второй замок оказался не заперт. После этого арестованные вышли из помещения и сорвали навесной замок на воротах. При этом в камере остались еще двое заключенных, они утверждают, что ничего не видели.

По словам представителя областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольги Врадий, арестанты совершили побег при помощи запрещенного в ИВС предмета — гаечного ключа. По одной из версий, его в ИВС могла пронести адвокат Александра Мавриди.

Признали вину
Задержанный преступник Иван Цуркану

Задержанный преступник Иван Цуркану

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Инициатором побега следствие считает именно Мавриди — уроженца Казахстана 1971 года рождения. По версии СК, именно он 1 ноября 2020 года застрелил из арбалета известного бизнесмена Владимира Маругова, которого СМИ называли «колбасным королем».

Как считают в ведомстве, Мавриди и его предполагаемый сообщник Павел Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. После этого они пробрались в баню, расположенную на территории домовладения Маругова в деревне Аносино, где предприниматель отдыхал со своей сожительницей. После убийства Ахмедов и Мавриди скрылись. Мавриди был этапирован в истринский ИВС для проведения следственных действий, которые должны были проходить на текущей неделе.

В побеге заключенных обвинили сотрудников ИВС

В день побега арестантов правоохранительных органов задержали двух сотрудников изолятора — дежурного Сергея Лаврентьева и его помощницу Елизавету Бурдаковскую. По версии следствия, один из них умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Также было установлено, что дежурные оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. 12 августа Лаврентьеву и Бурдаковской в рамках уголовного дела были предъявлены обвинения, они помещены под арест.

Что грозит беглецам и причастным?

По словам члена палаты адвокатов Москвы Артура Айрапетова, за побег группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 313 УК РФ) арестантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

— То есть если по изначальным делам их признают виновными, то к сроку, назначенному за преступления, добавят еще до пяти лет лишения свободы. Что касается гражданина, который сам явился в полицию, — полагаю, это станет смягчающим обстоятельством, — объясняет юрист. — Побег — это отдельное дело. Даже если по первому делу их оправдают, они всё равно будут наказаны, потому что находились под стражей на законных основаниях.

Признали вину
Признали вину: в Подмосковье задержаны трое из пятерых беглецов из ИВС
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Арендаторы квартиры, которые подозреваются в укрывательстве, также могут получить реальные сроки. Вероятнее всего, их привлекут к ответственности за несообщение о преступлении. За это супругам может грозить либо штраф от 100 тыс. рублей, либо лишение свободы до одного года. Если же будет доказано, что молдаване не знали, кому сдают жилье, они будут оправданы.

За последние 15 лет я в первый раз слышу о таком громком побеге. Чаще люди бегут прямо из зала суда, из мест ограничения свободы же сбегают редко, — отмечает адвокат. — Тем не менее система контроля в ИВС менее жесткая, нежели в СИЗО. Я неоднократно бывал в ИВС в Истре, и по сравнению с СИЗО для профессионального преступника, привыкшего находиться в местах лишения свободы, это фактически рай на земле с точки зрения системы охраны и условий содержания. Оттуда таким матерым преступникам убежать намного легче.

Собеседник «Известий» уверен, что следствие помимо прочего должно дать оценку действиям своих коллег из правоохранительных органов — почему указанных граждан оставили в ИВС и тем более перевели в одну камеру.

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