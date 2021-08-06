Источник назвал возможную причину убийства Маругова сбежавшим Мавриди

Сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, запланировал преступление для того, чтобы завладеть имуществом бизнесмена. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, источник РЕН ТВ.

Согласно одной из версий, сделать это он планировал через бывшую жену предпринимателя Татьяну. При этом, по данным правоохранителей, Мавриди с экс-женой Маругова связывали близкие отношения.

«Изначально Татьяну даже проверяли на причастность к убийству Маругова. Однако в ходе расследования эта версия не подтвердилась. По данным правоохранителей, Мавриди вступил с ней в отношения и решил убить бизнесмена, чтобы получить его имущество», — рассказал источник телеканала.

Маругов был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Александр Мавриди и его напарник Паша Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Мавриди задержали, и в тот же день ему было предъявлено обвинение. При обыске в его квартире полиция обнаружила пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.

6 августа 2021-го Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. По данным РЕН ТВ, гаечный ключ для побега Мавриди могла пронести его адвокат.

По информации осведомленного источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

При этом на опубликованных ранее кадрах побега было видно четверых беглецов (Дениса Грозаву, Ивана Цуркану, Александра Бутнару и Николая Тетерю) — всех, кроме Мавриди.

Источник РЕН ТВ посчитал, что Мавриди после побега может уехать в Казахстан.