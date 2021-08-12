Стала известна личность сдавшегося полиции беглеца из ИВС в Истре

Третьим участником побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, который сдался полиции, оказался Николай Тетеря. Об этом сообщает в четверг, 12 августа, РЕН ТВ.

О том, что один из совершивших побег из ИВС явился с повинной в отделение полиции, сообщила ранее в этот день официальный представитель МВД России Ирина Волк.

12 августа полицейским также удалось задержать двоих из пяти беглецов — 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Сбежавшие, как уточнялось, скрывались на съемной квартире в Подольске, где их и обнаружили оперативники. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них был Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Как сообщили в Следственном комитете России, один из сотрудников ИВС в Истре намеренно отключил камеры видеонаблюдения, что помогло заключенным сбежать из изолятора. Двум сотрудникам изолятора в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.