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Двоих задержанных после побега из изолятора в Истре узнали по фотороботу

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Двоих из пяти задержанных после побега из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры узнали по фотороботу. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сбежавшие Денис Грозаву и Иван Цуркану скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Соседи узнали их по фотороботу и обратились в полицию.

Вечером 11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора подмосковной Истры — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали.

Вместе с ними оперативники задержали и арендаторов квартиры, в которой скрывались сбежавшие. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Сейчас все четверо доставлены в местный отдел внутренних дел. Розыск оставшихся трех беглецов продолжается.

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Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах. Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

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