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Двое задержанных беглецов из ИВС в Истре признали вину

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Двое сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, пойманные 11 августа на съемной квартире, признали вину в побеге. Видео с признанием было опубликовано в четверг на YouTube-канале СК РФ.

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Почему «кормушка» в двери комнаты оказалась открытой на ночь, а камеры не работали

«В данный момент за побег»,— сказал один из сбежавших в ответ на вопрос о причине задержания.

Он также признал вину в том, что совершил побег из ИВС. Аналогичные показания дал второй задержанный.

Вечером 11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора подмосковной Истры — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Преступники скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Соседи узнали их по фотороботу и обратились в полицию.

Третьим участником побега, который сдался полиции ранее 12 августа, оказался Николай Тетеря.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетере (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

Двум сотрудникам изолятора было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий после побега заключенных. По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно выключил камеры видеонаблюдения, ведущие запись в коридоре ИВС, а также направленные на помещение дежурной части.

Кроме этого дежурные оставили открытыми кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти заключенным совершить побег.

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