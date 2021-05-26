Климкин оценил реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин 25 мая заявил, что разочарован реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за ложного минирования.

По его словам, ЕС должен был надавить на президента Белоруссии Александра Лукашенко посредством ввода ограничительных мер против России.

«Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит на Евросоюз. Именно таким должен быть ответ белорусскому диктатору», — написал он в своем Twitter.

При этом Климкин не смог объяснить, какое отношение к инциденту с Ryanair имеет Россия.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

После этого белорусским самолетам запретили летать над Великобританией без разрешения, а Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией.

Кроме того, полеты в воздушном пространстве республики приостановили авиакомпании Австрии (Austrian Airlines), Финляндии (Finnair), Франции (Air France), Латвии (airBaltic), Польши (LOT), Венгрии (Wizz Air), Германии (Lufthansa), Нидерландов (KLM), Австралии (Australian Airlines) и Испании (Iberia).

Как рассказали эксперты в интервью «Известиям», из-за воздушной блокировки Белоруссии и запрета Belavia осуществлять полеты в страны ЕС перевозчик может потерять уже в 2021 году порядка $50 млн.

В свою очередь, в Кремле выразили сожаление относительно решения ряда стран о прекращении авиаперелетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал русофобией заявления о якобы причастности РФ к ситуации с самолетом Ryanair. По его словам, за ними стоит лишь идея вновь обвинить Россию в чем-либо.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи сообщениями о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна.

Страны Запада раскритиковали Минск после произошедшего. В частности, ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.