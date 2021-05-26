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Климкин оценил реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин 25 мая заявил, что разочарован реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за ложного минирования.

По его словам, ЕС должен был надавить на президента Белоруссии Александра Лукашенко посредством ввода ограничительных мер против России.

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«Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит на Евросоюз. Именно таким должен быть ответ белорусскому диктатору», — написал он в своем Twitter.

При этом Климкин не смог объяснить, какое отношение к инциденту с Ryanair имеет Россия.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Также Евросовет призвал всех базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать перелетов через Белоруссию.

После этого белорусским самолетам запретили летать над Великобританией без разрешения, а Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией.

Кроме того, полеты в воздушном пространстве республики приостановили авиакомпании Австрии (Austrian Airlines), Финляндии (Finnair), Франции (Air France), Латвии (airBaltic), Польши (LOT), Венгрии (Wizz Air), Германии (Lufthansa), Нидерландов (KLM), Австралии (Australian Airlines) и Испании (Iberia).

Как рассказали эксперты в интервью «Известиям», из-за воздушной блокировки Белоруссии и запрета Belavia осуществлять полеты в страны ЕС перевозчик может потерять уже в 2021 году порядка $50 млн.

В свою очередь, в Кремле выразили сожаление относительно решения ряда стран о прекращении авиаперелетов над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал русофобией заявления о якобы причастности РФ к ситуации с самолетом Ryanair. По его словам, за ними стоит лишь идея вновь обвинить Россию в чем-либо.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи сообщениями о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна.

Страны Запада раскритиковали Минск после произошедшего. В частности, ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны Евросоюза, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию.

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