Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров рассказал об отношении к идее проведения саммита с США
Мир
В водах ФРГ продолжилась укладка «Северного потока – 2»
Политика
Песков заявил о наличии самых современных стратегических сил у России
Политика
В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым
Спорт
Россияне назвали самого любимого футболиста всех времен
Мир
Основателя NEXTA задержали в Минске после экстренной посадки самолета
Общество
Эксперты дали советы по выбору банковской карты для поездки за границу
Культура
Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса
Общество
Диетолог рассказала об идеальном продукте для улучшения пищеварения

Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщений о минировании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет компании Ryanair, совершавший рейс Афины — Вильнюс, был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе белорусского аэропорта.

Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
Переизбыток мощностей может привести к снижению цен на билеты на российские курорты

«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, в настоящее время на месте работают саперы.

«Сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Усилены меры безопасности», — добавил источник «РИА Новости».

Ранее в этот день самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажира по прибытии встретили медики скорой помощи, он был направлен в районную больницу.

Затем самолет вылетел из международного аэропорта Казань в Домодедово в 9:39 мск. На борту находились 152 пассажира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021