Летевший в Вильнюс самолет сел в Минске из-за сообщений о минировании

Самолет компании Ryanair, совершавший рейс Афины — Вильнюс, был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе белорусского аэропорта.

«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, в настоящее время на месте работают саперы.

«Сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Усилены меры безопасности», — добавил источник «РИА Новости».

Ранее в этот день самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажира по прибытии встретили медики скорой помощи, он был направлен в районную больницу.

Затем самолет вылетел из международного аэропорта Казань в Домодедово в 9:39 мск. На борту находились 152 пассажира.