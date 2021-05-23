Самолет экстренно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия пассажира

Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

«В связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полет по маршруту Улан-Удэ – Москва, <...> произвел посадку», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажира по прибытии встретили медики скорой помощи, он был направлен в районную больницу.

Затем самолет вылетел из международного аэропорта Казань в Домодедово в 9:39 мск. На борту находились 152 пассажира.

Ранее, в апреле, в Самаре вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Икар», выполнявший рейс Тюмень–Сочи. По информации пресс-службы самарского аэропорт Курумоч, инцидент связан с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.