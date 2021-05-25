Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair

Дополнительные расходы из-за запрета на выполнение полетов над Белоруссией могут составить до нескольких тысяч долларов на рейс, сообщили «Известиям» представители авиаотрасли . 24 мая Евросоюз решил запретить белорусским авиакомпаниям пролетать и приземляться на своей территории и рекомендовал европейским перевозчикам перестать летать над территорией республики . Так ЕС определил свою реакцию на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Официальный Минск отвергает все обвинения на этот счет : как заявили «Известиям» в парламенте республики, решение о посадке в белорусской столице командир самолета принял самостоятельно, исходя из международных правил безопасности. Москва воздерживается от резких комментариев и предлагает внимательно изучить все обстоятельства.

Бурная реакция

24 мая в Брюсселе начался двухдневный саммит Евросоюза. Внеплановую встречу созвал председатель Евросовета Шарль Мишель для того, чтобы обсудить дальнейшую стратегию ЕС в отношении России. Ее должны были обнародовать еще в марте, но руководство союза посчитало эту тему слишком щепетильной для онлайн-формата и отложило ее до очной встречи.

Воздушный отток Саммит ЕС в Брюсселе Фото: TASS/EPA

Однако в первый день майского саммита какой-либо ясности на этот счет никто из лидеров не дал. Приоритетной темой стал произошедший 23 мая инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и арест находившегося на его борту Романа Протасевича, белорусского активиста, сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, который власти Белоруссии считают экстремистским . В воскресенье самолет, выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании экстренно сел в аэропорту Минска. Для сопровождения лайнера Белоруссия подняла в небо истребитель МиГ-29. После проверки информация о бомбе не подтвердилась.

Европейские страны отреагировали на инцидент в тот же день. Первой принять меры в отношении белорусского руководства призвала Польша : ее премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю с предложением ввести санкции. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — заявил польский политик. Следом с более-менее аналогичной позицией выступило несколько стран ЕС: о протесте сообщили страны Балтии; Греция назвала инцидент «актом государственного авиапиратства»; Франция призвала страны союза к «решительному и единому ответу»; Германия заявила, что Евросовет будет вынужден принять меры против Лукашенко .

— Это провокация беспрецедентного масштаба . Единственной целью этого ужасающего маневра было задержание одного из пассажиров самолета Романа Протасевича, — сказал «Известиям» глава делегации Европарламента по связям с Белоруссией, польский политик Роберт Бедронь . — Нам нужна сильная реакция ЕС. Мы в срочном порядке приступаем к четвертому пакету санкций.

Некоторые американские и европейские законодатели выступили с призывом ограничить белорусские авиаперевозки : как говорится в заявлении главы комитета Сената США по иностранным делам Роберта Менендеса и ряда парламентариев из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ, Международная организация гражданской авиации (ICAO — ИКАО) должна немедленно расследовать этот инцидент — Белоруссию же они призвали отстранить от организации до проведения расследования, введя запрет на все рейсы над ее территорией, «включая полеты в страну и из нее».

В Белоруссии утверждают, что никаких нарушений со стороны Минска допущено не было : как сказал «Известиям» глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных, власти республики «вмешаться в ситуацию каким-либо образом не могли» и к действиям пилотов самолета Ryanair не имеют никакого отношения.

— Командиром корабля принимаются все решения. Он, скорее всего, действовал в соответствии с утвержденными ИКАО инструкциями. Как правило, все пилоты выполняют их «от А до Я», — отметил в беседе с «Известиями» политик . — Когда возникла внутренняя угроза, пилот принял решение о посадке в Минске. Почему? Скорее всего, этого требует международная инструкция по безопасности. Ее подготовила не белорусская сторона — мы пользуемся ей так же, как и весь остальной мир.

Неполетная зона

В ИКАО 23 мая заявили: этот инцидент «может противоречить Чикагской конвенции» (Конвенция о международной гражданской авиации, подписанная в 1944 году и определяющая принципы работы международной авиации). При этом в организации подчеркнули, что полномочий закрывать воздушное пространство и вводить ограничения в связи с вынужденной посадкой самолетов у нее нет. 27 мая ИКАО соберет на срочную встречу 36 представителей совета организации в связи с инцидентом с Ryanair.

Воздушный отток Фото: REUTERS

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила любое вмешательство и требование о выполнении посадки для операций гражданской авиации, которое несовместимо с нормами международного права, следует из заявления организации. Национальные авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Австрии (Austrian Airlines), Германии (Lufthansa) и Нидерландов (KLM) прекратили полеты в воздушном пространстве Белоруссии .

Тем временем страны начали предпринимать собственные меры. К примеру, Великобритания отозвала разрешение «Белавиа» и всех чартерных перевозчиков Белоруссии на выполнение рейсов в королевство , самолетам британских авиакомпаний было рекомендовано облетать стороной территорию Белоруссии. О закрытии авиасообщения со страной и перенаправлении всех рейсов в обход ее воздушного пространства заявили и в Совете нацбезопасности и обороны Украины. А премьер Литвы сказала, что страна не будет пропускать рейсы, пересекающие или планирующие пересечь Белоруссию .

Тем временем, пока лидеры ЕС в закрытом режиме обсуждали, что же делать с Белоруссией, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиасектора республики . Она также анонсировала заморозку инвестпомощи Евросоюза Белоруссии в €3 млрд , пока страна не станет демократической, и призвала к освобождению Романа Протасевича.

На исходе 24 мая стало известно, что лидеры Евросоюза приняли политическое решение о запрете полетов белорусских компаний в ЕС и призвали своих перевозчиков отказаться от полетов над белорусской территорией. Также лидеры объединения обратились к ИКАО с призывом провести расследование и постановили ускорить введение новых санкций против белорусских физических и юридических лиц.

Не оценивать сгоряча

Инцидент вокруг Ryanair стал своего рода продолжением той ситуации, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. Их исход не признали большинство стран Евросоюза. 24 мая около одной из гостиниц Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр города Мартиньш Стакис собственноручно заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, ставшее символом протестного движения в республике .

Воздушный отток Бело-красно-белый флаг (слева), которым был заменен флаг Белоруссии, вывешенный около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Официальный Минск на это отреагировал мгновенно: всем сотрудникам посольства Латвии в Белоруссии, включая посла, «было предложено покинуть» страну , оставив «одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием». В тот же день стало известно и о высылке всего белорусского дипсостава из Риги .

Российская сторона от резких комментариев воздерживается. Как заявил 24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров, РФ выступает за то, чтобы «эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации» , тем более, власти Белоруссии готовы предоставить все необходимые данные.

Кроме того, шеф российской дипломатии напомнил о похожих инцидентах в прошлом. «Наиболее известный эпизод [произошел] в 2013 году, когда по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений, и случай, о котором не так часто говорят, в 2016 году, когда самолет Белорусских авиалиний был принудительно посажен в Киеве, поскольку Служба безопасности Украины интересовалась гражданином Армении, находившемся на борту. Этот гражданин был снят с рейса, и самолет продолжил свой полет без каких-либо особых извинений», — сказал Сергей Лавров.

Вечером 24 мая МИД России выпустил также заявление официального представителя Марии Захаровой, в котором задержание Романа Протасевича названо внутренним делом Белоруссии . Кроме того, в сообщении отмечается, что действия авиационных властей республики соответствовали международным нормам. В МИД РФ напомнили и о других случаях, когда гражданские самолеты принуждали к посадке. Например, в 2012 году с помощью истребителей Турция заставила приземлиться самолет Москва — Дамаск, судно подверглось обыску, а груз изъят. На этот и другие инциденты какой-то внятной реакции Запада не последовало. Поэтому в случае с Ryanair Москва призвала западных партнеров «воздержаться от применения «двойных стандартов».

Между тем, г ражданке РФ Софье Сапеге, которая летела вместе с Романом Протасевичем и была задержана в Минске, Москва готова оказать консульскую помощь , она находится в контакте с ее родственниками и властями Белоруссии, заверили в МИД.

В Кремле же от каких-то оценок пока воздержались. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, в этой истории «много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке — наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать».

Между тем, эксперты считают, что рано прогнозировать, какие меры против Минска могут последовать, помимо прекращения полетов над территорией государства. При этом, как заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон пока не готов назвать инцидент угоном самолета или говорить о рестрикциях.

— Есть три варианта: отсутствие санкций, символические и более серьезные ограничения, уже против белорусских компаний , — сказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Например, в американский список включено порядка 10 организаций. По ним действуют исключения, но они истекают в июне, и дальше стоит вопрос, будут ли США их отменять. Вполне возможно, что этот инцидент может привести к серьезным мерам, однако еще не факт, что на такую эскалацию пойдут.

Не видят рисков

Между тем, Ryanair осудила действия белорусских властей, назвав их «актом авиационного пиратства».

— В настоящее время этим занимаются агентства безопасности и охраны ЕС и НАТО. Ryanair полностью сотрудничает с ними, — сказали «Известиям» в пресс-службе лоукостера .

Воздушный отток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, рассказали в Росавиации. По состоянию на вечер 24 мая российские авиакомпании не получили от авиарегулятора никаких рекомендаций по ситуации, сообщили «Известиям» в крупных перевозчиках.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) 23 мая рекомендовала странам-участницам передать авиакомпаниям информацию о включении ситуации с самолетом Ryanair в Белоруссии в собственный процесс оценки рисков. Россия — не член EASA, между организацией и российскими авиавластями заключена только рабочая договоренность по летной годности.

Представитель «Уральских авиалиний» сообщил «Известиям», что авиакомпания не видит для себя рисков в связи с инцидентом, поэтому принимать решение об облете Белоруссии не будет . В сети авиакомпании Smartavia есть единственный маршрут, который проходит через воздушное пространство республики — в Калининград. В случае закрытия воздушного пространства указанного государства компания будет использовать альтернативные трассы в обход воздушного пространства Белоруссии. В Azur Air заявили, что решения о приостановке полетов через эту страну самостоятельно принимать не планирует . Другие авиакомпании на запросы «Известий» не ответили.