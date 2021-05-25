Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Дополнительные расходы из-за запрета на выполнение полетов над Белоруссией могут составить до нескольких тысяч долларов на рейс, сообщили «Известиям» представители авиаотрасли. 24 мая Евросоюз решил запретить белорусским авиакомпаниям пролетать и приземляться на своей территории и рекомендовал европейским перевозчикам перестать летать над территорией республики. Так ЕС определил свою реакцию на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Официальный Минск отвергает все обвинения на этот счет: как заявили «Известиям» в парламенте республики, решение о посадке в белорусской столице командир самолета принял самостоятельно, исходя из международных правил безопасности. Москва воздерживается от резких комментариев и предлагает внимательно изучить все обстоятельства.
Бурная реакция
24 мая в Брюсселе начался двухдневный саммит Евросоюза. Внеплановую встречу созвал председатель Евросовета Шарль Мишель для того, чтобы обсудить дальнейшую стратегию ЕС в отношении России. Ее должны были обнародовать еще в марте, но руководство союза посчитало эту тему слишком щепетильной для онлайн-формата и отложило ее до очной встречи.
Саммит ЕС в Брюсселе
Однако в первый день майского саммита какой-либо ясности на этот счет никто из лидеров не дал. Приоритетной темой стал произошедший 23 мая инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и арест находившегося на его борту Романа Протасевича, белорусского активиста, сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, который власти Белоруссии считают экстремистским. В воскресенье самолет, выполнявший рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании экстренно сел в аэропорту Минска. Для сопровождения лайнера Белоруссия подняла в небо истребитель МиГ-29. После проверки информация о бомбе не подтвердилась.
Европейские страны отреагировали на инцидент в тот же день. Первой принять меры в отношении белорусского руководства призвала Польша: ее премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю с предложением ввести санкции. «Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — заявил польский политик. Следом с более-менее аналогичной позицией выступило несколько стран ЕС: о протесте сообщили страны Балтии; Греция назвала инцидент «актом государственного авиапиратства»; Франция призвала страны союза к «решительному и единому ответу»; Германия заявила, что Евросовет будет вынужден принять меры против Лукашенко.
— Это провокация беспрецедентного масштаба. Единственной целью этого ужасающего маневра было задержание одного из пассажиров самолета Романа Протасевича, — сказал «Известиям» глава делегации Европарламента по связям с Белоруссией, польский политик Роберт Бедронь. — Нам нужна сильная реакция ЕС. Мы в срочном порядке приступаем к четвертому пакету санкций.
Некоторые американские и европейские законодатели выступили с призывом ограничить белорусские авиаперевозки: как говорится в заявлении главы комитета Сената США по иностранным делам Роберта Менендеса и ряда парламентариев из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ, Международная организация гражданской авиации (ICAO — ИКАО) должна немедленно расследовать этот инцидент — Белоруссию же они призвали отстранить от организации до проведения расследования, введя запрет на все рейсы над ее территорией, «включая полеты в страну и из нее».
В Белоруссии утверждают, что никаких нарушений со стороны Минска допущено не было: как сказал «Известиям» глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных, власти республики «вмешаться в ситуацию каким-либо образом не могли» и к действиям пилотов самолета Ryanair не имеют никакого отношения.
— Командиром корабля принимаются все решения. Он, скорее всего, действовал в соответствии с утвержденными ИКАО инструкциями. Как правило, все пилоты выполняют их «от А до Я», — отметил в беседе с «Известиями» политик. — Когда возникла внутренняя угроза, пилот принял решение о посадке в Минске. Почему? Скорее всего, этого требует международная инструкция по безопасности. Ее подготовила не белорусская сторона — мы пользуемся ей так же, как и весь остальной мир.
Неполетная зона
В ИКАО 23 мая заявили: этот инцидент «может противоречить Чикагской конвенции» (Конвенция о международной гражданской авиации, подписанная в 1944 году и определяющая принципы работы международной авиации). При этом в организации подчеркнули, что полномочий закрывать воздушное пространство и вводить ограничения в связи с вынужденной посадкой самолетов у нее нет. 27 мая ИКАО соберет на срочную встречу 36 представителей совета организации в связи с инцидентом с Ryanair.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила любое вмешательство и требование о выполнении посадки для операций гражданской авиации, которое несовместимо с нормами международного права, следует из заявления организации. Национальные авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Австрии (Austrian Airlines), Германии (Lufthansa) и Нидерландов (KLM) прекратили полеты в воздушном пространстве Белоруссии.
Тем временем страны начали предпринимать собственные меры. К примеру, Великобритания отозвала разрешение «Белавиа» и всех чартерных перевозчиков Белоруссии на выполнение рейсов в королевство, самолетам британских авиакомпаний было рекомендовано облетать стороной территорию Белоруссии. О закрытии авиасообщения со страной и перенаправлении всех рейсов в обход ее воздушного пространства заявили и в Совете нацбезопасности и обороны Украины. А премьер Литвы сказала, что страна не будет пропускать рейсы, пересекающие или планирующие пересечь Белоруссию.
Тем временем, пока лидеры ЕС в закрытом режиме обсуждали, что же делать с Белоруссией, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиасектора республики. Она также анонсировала заморозку инвестпомощи Евросоюза Белоруссии в €3 млрд, пока страна не станет демократической, и призвала к освобождению Романа Протасевича.
На исходе 24 мая стало известно, что лидеры Евросоюза приняли политическое решение о запрете полетов белорусских компаний в ЕС и призвали своих перевозчиков отказаться от полетов над белорусской территорией. Также лидеры объединения обратились к ИКАО с призывом провести расследование и постановили ускорить введение новых санкций против белорусских физических и юридических лиц.
Не оценивать сгоряча
Инцидент вокруг Ryanair стал своего рода продолжением той ситуации, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года. Их исход не признали большинство стран Евросоюза. 24 мая около одной из гостиниц Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр города Мартиньш Стакис собственноручно заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, ставшее символом протестного движения в республике.
Бело-красно-белый флаг (слева), которым был заменен флаг Белоруссии, вывешенный около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные
Официальный Минск на это отреагировал мгновенно: всем сотрудникам посольства Латвии в Белоруссии, включая посла, «было предложено покинуть» страну, оставив «одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием». В тот же день стало известно и о высылке всего белорусского дипсостава из Риги.
Российская сторона от резких комментариев воздерживается. Как заявил 24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров, РФ выступает за то, чтобы «эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации», тем более, власти Белоруссии готовы предоставить все необходимые данные.
Кроме того, шеф российской дипломатии напомнил о похожих инцидентах в прошлом. «Наиболее известный эпизод [произошел] в 2013 году, когда по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений, и случай, о котором не так часто говорят, в 2016 году, когда самолет Белорусских авиалиний был принудительно посажен в Киеве, поскольку Служба безопасности Украины интересовалась гражданином Армении, находившемся на борту. Этот гражданин был снят с рейса, и самолет продолжил свой полет без каких-либо особых извинений», — сказал Сергей Лавров.
Вечером 24 мая МИД России выпустил также заявление официального представителя Марии Захаровой, в котором задержание Романа Протасевича названо внутренним делом Белоруссии. Кроме того, в сообщении отмечается, что действия авиационных властей республики соответствовали международным нормам. В МИД РФ напомнили и о других случаях, когда гражданские самолеты принуждали к посадке. Например, в 2012 году с помощью истребителей Турция заставила приземлиться самолет Москва — Дамаск, судно подверглось обыску, а груз изъят. На этот и другие инциденты какой-то внятной реакции Запада не последовало. Поэтому в случае с Ryanair Москва призвала западных партнеров «воздержаться от применения «двойных стандартов».
Между тем, гражданке РФ Софье Сапеге, которая летела вместе с Романом Протасевичем и была задержана в Минске, Москва готова оказать консульскую помощь, она находится в контакте с ее родственниками и властями Белоруссии, заверили в МИД.
В Кремле же от каких-то оценок пока воздержались. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, в этой истории «много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке — наперегонки кого-то осуждать или что-то поддерживать».
Между тем, эксперты считают, что рано прогнозировать, какие меры против Минска могут последовать, помимо прекращения полетов над территорией государства. При этом, как заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон пока не готов назвать инцидент угоном самолета или говорить о рестрикциях.
— Есть три варианта: отсутствие санкций, символические и более серьезные ограничения, уже против белорусских компаний, — сказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Например, в американский список включено порядка 10 организаций. По ним действуют исключения, но они истекают в июне, и дальше стоит вопрос, будут ли США их отменять. Вполне возможно, что этот инцидент может привести к серьезным мерам, однако еще не факт, что на такую эскалацию пойдут.
Не видят рисков
Между тем, Ryanair осудила действия белорусских властей, назвав их «актом авиационного пиратства».
— В настоящее время этим занимаются агентства безопасности и охраны ЕС и НАТО. Ryanair полностью сотрудничает с ними, — сказали «Известиям» в пресс-службе лоукостера.
Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, рассказали в Росавиации. По состоянию на вечер 24 мая российские авиакомпании не получили от авиарегулятора никаких рекомендаций по ситуации, сообщили «Известиям» в крупных перевозчиках.
Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) 23 мая рекомендовала странам-участницам передать авиакомпаниям информацию о включении ситуации с самолетом Ryanair в Белоруссии в собственный процесс оценки рисков. Россия — не член EASA, между организацией и российскими авиавластями заключена только рабочая договоренность по летной годности.
Представитель «Уральских авиалиний» сообщил «Известиям», что авиакомпания не видит для себя рисков в связи с инцидентом, поэтому принимать решение об облете Белоруссии не будет. В сети авиакомпании Smartavia есть единственный маршрут, который проходит через воздушное пространство республики — в Калининград. В случае закрытия воздушного пространства указанного государства компания будет использовать альтернативные трассы в обход воздушного пространства Белоруссии. В Azur Air заявили, что решения о приостановке полетов через эту страну самостоятельно принимать не планирует. Другие авиакомпании на запросы «Известий» не ответили.
Когда речь идет о двухсторонних авиационных связях России и Белоруссии, ограничения третьи страны вводить могут, но союзные государства их проигнорируют, сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, из-за введения запрета на выполнение авиакомпаниями полетов над Белоруссией маршруты следования самолетов в направлении между Россией и ЕС увеличатся на 200-300 км, а продолжительность полетов на среднемагистральных самолетах — на 20-30 минут. Дополнительные расходы в зависимости от типа воздушного судна составят, по оценке Олега Пантелеева, от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов на рейс.