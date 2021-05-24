США осудили инцидент с самолетом Ryanair

Правительство Соединенных Штатов осуждает принудительную посадку лайнера авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы решительно осуждаем наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью отклонить коммерческий рейс и арестовать журналиста», — говорится в сообщении американского дипломата, опубликованном на его странице в Twitter.

Блинкен также заявил о необходимости международного расследования случившегося. Он подчеркнул, что американские власти согласовывают дальнейший порядок действий в связи с инцидентом в Минске со «своими партнерами».

Ранее, 23 мая, председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес совместно с законодателями из ряда стран — членов Евросоюза, в числе которых — парламентарии из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ, выступил с заявлением, в котором потребовал от Международной организации гражданской авиации ввести запрет на полеты над Белоруссией.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лица, ответственные за посадку самолета Ryanair в Минске, должны быть наказаны с применением санкций.

Ранее в воскресенье самолет компании авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Позднее в этот день самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран, в числе которых — более 90 граждан Литвы, а также граждане ЕС, России и Белоруссии.

Также известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД республики подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД республики обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.