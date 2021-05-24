В МИД Италии назвали неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair

МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии, назвав инцидент с самолетом Ryanair неприемлемым.

«Готовы принять целенаправленные меры, чтобы подтолкнуть власти Минска освободить всех политзаключенных», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В итальянском МИДе выразили резкое осуждение за «угон рейса Ryanair и арест (основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа — Ред.) Протасевича», потребовав немедленного его освобождения.

Ранее в этот же день стало известно, что Латвия вышлет белорусского посла в связи с ситуацией с самолетом Ryanair. Также посла Белоруссии вызвали в МИД Великобритании в связи с данной ситуацией.

Помимо этого, послы республики в Германии и Чехии Денис Сидоренко и Валерий Курдюков также были вызваны в МИДы этих стран из-за ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В свою очередь Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников диппредставительства из-за инцидента с государственным флагом в Риге, где во время проведения ЧМ по хоккею вместо государственного флага Белоруссии вывесили оппозиционный флаг.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки авиасудна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета, в связи с чем ему пришлось совершить экстренную посадку.