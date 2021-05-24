Сняли с неба: как в Белоруссии задержали основателя тг-канала NEXTA

В Белоруссии задержали основателя и бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Оппозиционера сняли с борта самолета, который летел из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, экипажу поступило сообщение о бомбе, пришлось сесть в Минске. После инцидента страны ЕС потребовали запретить полеты над Белоруссией и пригрозили Лукашенко новыми санкциями. Эксперты говорят, что действия Минска соответствуют международному праву. «Известия» разбирались в ситуации.

Что произошло

Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич днем 23 мая летел из Афин в Вильнюс . Перед вылетом он написал своим знакомым, что заметил слежку. Якобы в аэропорту Афин подозрительный мужчина пытался сфотографировать его документы, а затем ушел, хотя подошла его очередь. Также мужчина обратился к Протасевичу с вопросом на русском языке, хотя тот молчал.

Во время полета произошла экстренная ситуация — экипажу лайнера пришлось сесть в Минске из-за сообщения о бомбе на борту . Интересно, что в сюжете телеканала «Беларусь 1» говорится, что решение сажать самолет принял экипаж. В авиакомпании же утверждают, что сообщение об угрозе и указание направить борт в аэропорт Минска поступило с земли. Позже государственный телеканал ОНТ опубликовал фрагменты записи переговоров диспетчеров с самолетом, из которых следует, что сотрудники аэропорта получили e-mail о бомбе на борту, а решение о посадке экипаж принял самостоятельно.

Сняли с неба Аэропорт Минска Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Для сопровождения лайнера по личному приказу президента Белоруссии Александра Лукашенко в воздух подняли истребитель МиГ-29. Первый заместитель командующего ВВС страны Андрей Гурцевич заявил, что военные получили задачу «осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну».

Один из пассажиров лайнера рассказал, что после внезапного разворота в воздухе «один мальчик запаниковал, взялся за голову». «Парень опешил, когда узнал, что мы приземляемся», — рассказал очевидец. По его словам, позже Протасевич рассказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». После посадки в Минске 26-летнего молодого человека сняли с рейса. Саперно-техническая бригада осмотрела лайнер, но не нашла бомбу. Вечером 23 мая самолет вылетел из белорусской столицы и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Кто такой Протасевич

Роман Протасевич — основатель и бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA. Ресурс — рупор белорусской оппозиции. Особую популярность канал получил во время акций протеста в Белоруссии в 2020 году. Тогда аудитория достигла 2 млн подписчиков. NEXTA координировала выступления противников Лукашенко. Ресурс также ловили на откровенной дезинформации. Например, в августе прошлого года канал сообщил, что акции протеста в Минске разгоняли российские спецназовцы. Позже Протасевич заявил, что редакция допустила ошибку, запись удалили.

Сняли с неба Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Редакция канала базировалась в Варшаве, Протасевич в своих интервью говорил, что проект финансирует правительство Польши. В октябре минский суд признал телеграм-канал и его логотип экстремистскими материалами. «Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», — поясняли СМИ.

В ноябре 2020-го КГБ Белоруссии внес Протасевича и Путило, сооснователя NEXTA, в список террористов, Минск потребовал от Варшавы выдать основателей канала. Известно, что их обвиняют в организации массовых беспорядков, организации нарушения общественного порядка и возбуждении социальной вражды. Белорусские СМИ подчеркивают, что ни одна из статей не предусматривает высшей меры наказания. Максимальное наказание — срок до 15 лет лишения свободы.

Какая последовала реакция

Инцидент вызвал бурную реакцию в мире. Политики из восьми стран потребовали запретить полеты над Белоруссией . Соответствующее заявление подписали председатели комитетов по иностранным делам законодательных собраний США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Об отказе от полетов над Белоруссией сообщила латвийская авиакомпания AirBaltic.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал инцидент «шокирующим актом режима Лукашенко». Президент Литвы Гитанас Науседа посчитал произошедшее беспрецедентным случаем и попросил союзников по НАТО и ЕС отреагировать «на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации». Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием расследовать инцидент и принять меры вплоть до исключения страны из ICAO.

Сняли с неба Самолет Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса Фото: REUTERS/Andrius Sytas

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал провести международное расследование вынужденной посадки самолета. В МИД Польши заявили, что против Минска надо ввести новые санкции . В МИД Франции отметили, что Европе нужно вести диалог об урегулировании ситуации в Белоруссии с Россией.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что давать оценку ситуации должны международные авиационные власти. По его словам, Москва не хочет торопиться кого-то «осуждать или поддерживать» . Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шокирована тем, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим». «Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных «блюстителями порядка и хранителями морали», — отметила она.

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Наблюдатели отмечают, что нынешний инцидент оказался не первым в своем роде. В 2012 году истребители ВВС Турции заставили приземлиться самолет, следовавший из Москвы в Дамаск. Анкара заподозрила, что воздушное судно перевозит оружие. Позже в СМИ сообщили, что на борту нашли запчасти к военным радиостанциям. Оборудование изъяли, после этого самолет продолжил полет.

В 2013 году спецслужбы США заподозрили, что на лайнере президента Боливии Эво Моралеса летит Эдвард Сноуден. Самолет решили посадить, хотя это было нарушением всех международных законов в отношении лидеров других стран. Франция и Португалия отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства, и самолет вынужденно сел в Вене. После тщательного обыска выяснилось, что Сноудена на борту не было.

Сняли с неба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В 2016 году самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» вылетел из Киева, но вскоре пилоты получили указание от диспетчера немедленно вернуться . В случае отказа украинцы угрожали поднять в воздух истребители. После посадки в киевском аэропорту с борта сняли журналиста Армена Мартиросяна, гражданина Армении, активиста антимайдана.

Комментарии

Эксперты считают, что жесткого наказания Белоруссия не понесет. «Я думаю, что сейчас последует реакция США и Польши. Не исключен конфликт на уровне риторики между администрацией Лукашенко с этими странами. Но уличных выступлений в Белоруссии не будет, потому что они уже полностью прекратились. Однако на уровне дипломатии жесткая полемика вполне вероятна», — говорит «Известиям» политолог Максим Жаров.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш подчеркивает, что Протасевич является носителем ценной информации. «Он много знает о финансировании и организации протестов. Белоруссия в этом плане получила очень ценного кадра, Лукашенко выиграл большой козырь », — отмечает эксперт. Он добавляет, что Минск своими действиями не нарушил международное право.

Сняли с неба Роман Протасевич Фото: REUTERS/Stringer

Директор по научным программам Германо-российского форума Александр Рар считает, что самолеты из стран Европы вряд ли перестанут летать через Белоруссию. По его словам, возможный запрет на перелеты навредит в первую очередь самим европейцам. «Исчезнет возможность летать в том числе и в Россию. Пострадают и западные бизнесмены, и российская сторона», — говорит он. Рар предполагает, что против Белоруссии введут новые санкции. «Это опять коснется белорусских чиновников, при этом на более жесткие меры вряд ли пойдут», — говорит аналитик.