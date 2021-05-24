В МИД РФ назвали арест Протасевича внутренним делом Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в аэропорту Минска и последующим задержанием находившегося на борту бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича внутренними делами Белоруссии.

«Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии», — говорится в распространенном комментарии Захаровой.

Она отметила, что последовавшие за данным инцидентом санкции вызывают удивление.

«Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому», — уточнила представитель МИДа.

Так, в заявлении приведены такие примеры, как вынужденная посадка самолета в аэропорту Палм-Бич в 2004 году, следовавшего по маршруту Москва–Барбадос–Аспен, на борту которого находился бывший первый замминистра финансов России, а впоследствии сенатор Андрей Вавилов, которого подвергли многочасовому допросу.

Также в пример поставлена ситуация в 2012 году, когда Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва–Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз.

В заключение в российском МИДе призвали западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов», так как в МИД Белоруссии заверили, что процедура рассмотрения инцидента с задержанием Протасевича будет максимально прозрачной.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией. В частности, министр транспорта Латвии Талис Линкайтс оценил ситуацию как «неординарную» и порождающую множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Европейский союз должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства для авиасообщения.

В свою очередь, глава совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 27 мая в срочном порядке созывает заседание 36 дипломатических представителей совета в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске.