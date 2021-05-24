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Ряд законодателей США и ЕС призвали запретить полеты над Белоруссией

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Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с законодателями ряда европейских стран выступил с заявлением по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает The Times of Seattle.

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К заявлению американского сенатора-демократа присоединились парламентарии из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ.

«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО. — ТАСС) провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», — цитирует ТАСС документ, опубликованный пресс-службой Менендеса.

Кроме того, законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и «приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе».

«Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу», — говорится в заявлении. В тексте также содержится призыв «немедленно и без всяких условий освободить (задержанного журналиста. — Ред.) Романа Протасевича и всех других политических заключенных».

Ранее 23 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лица, ответственные за посадку самолета Ryanair в Минске, должны быть наказаны с применением санкций.

Ранее в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту кол-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Позднее в этот день самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран, в числе которых — более 90 граждан Литвы, а также граждане ЕС, России и Белоруссии.

Также известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД республики подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД республики обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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