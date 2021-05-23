Экстренно севший в Минске самолет прибыл в пункт назначения

Экстренно севший в Минске лайнер авиакомпании Ryanair приземлился в пункте назначения — Вильнюсе. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

На борту находились около 170 пассажиров из 12 стран. В том числе более 90 граждан Литвы, а также граждане стран ЕС, России и Белоруссии.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, на месте работали саперы. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Также известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД республики подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД республики обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.