Белорусский истребитель сопровождал экстренно севший в Минске самолет

Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29. Эту информацию 23 мая подтвердили в минобороны Белоруссии.

«После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дежурный экипаж должен был осуществлять контроль и оказать помощь судну в безопасной посадке в аэропорту. После посадки самолета истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее в этот день появилась информация, что самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, в настоящее время на месте работают саперы. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

Представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене в воскресенье отметила, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за конфликта пассажира с одним из членов экипажа.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

Так, следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.