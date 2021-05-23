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Основателя NEXTA задержали в Минске после экстренной посадки самолета

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Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича 23 мая задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета. Об этом сообщил Telegram-канал правозащитного центра республики «Весна».

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МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, ранее в воскресенье экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, в настоящее время на месте работают саперы. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

Так, следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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