Закон перемен: Конституцию Белоруссии перепишут до декабря

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию Белоруссии планирует завершить проект до декабря 2021 года. Голосование по поправкам проведут либо в декабре, либо в январе 2022-го. Об этом «Известиям» по итогам первого дня Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил глава международного комитета парламента республики Андрей Савиных. Президент Александр Лукашенко отметил, что референдум по поправкам в Конституцию проведут в начале следующего года. Также лидер Белоруссии назвал условия своего ухода из власти, среди которых которых «мир и порядок» в стране, а также безопасность людей, поддерживающих его.

Представители оппозиционного «Белорусского народного фронта» и Либерально-демократической партии заявили «Известиям», что в рамках ВНС возможность высказаться получили все политические силы страны. Представители Координационного совета белорусской оппозиции сами отказались участвовать в заседании.

Абсолютно гласно

Всебелорусское народное собрание проходит раз в пять лет начиная с 1996 года, нынешний форум собрал 2,7 тыс. участников и 300 иностранных гостей. «Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека», — так Александр Лукашенко пояснил необходимость внесения поправок в основной закон страны. Выступление президента перед участниками ВНС продлилось четыре часа, а круг затронутых вопросов варьировался от вакцины и «протестунов» до экономической интеграции с Россией и распада СССР.

Белорусский лидер отметил, что речь идет уже о третьим варианте Конституции и напомнил, что еще два с лишним года назад поручил подготовить новые проекты основного закона страны. Референдум по этому вопросу планируется провести в начале следующего года, анонсировал Лукашенко.

Закон перемен Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Председатель международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных уточнил «Известиям», что конституционная комиссия выработает новое положение об изменениях в Конституции до декабря.

— Все эти изменения будут проводиться абсолютно гласно, с участием диалоговых площадок, то есть общественность будет иметь возможность принимать участие в этой дискуссии, это не будет закрытая кулуарная работа, — подчеркнул парламентарий. — В дальнейшем проект Конституции будет вынесен на референдум уже в декабре этого года или январе следующего.

Всю власть собранию

Президент также предложил сделать ВНС «высшей формой народного правительства с законодательным закреплением его особого правового статуса». Чтобы собрание служило «стабилизатором на переходный период» при смене лидеров страны. Лукашенко неоднократно подчеркнул, что сам при этом не будет оставаться главой государства и назвал главные условия своего ухода из власти.

— В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может, — подчеркнул президент.

Закон перемен Александр Лукашенко Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Андрей Савиных пояснил «Известиям»: решение о повышении статуса ВНС также будет вынесено на голосование в рамках конституционного референдума, поскольку «это все — часть одного процесса».

— Перераспределение полномочий между ветвями власти в принципе планируется как часть конституционных изменений. Этот вопрос также будет вынесен на референдум, в этом как раз есть смысл — все основополагающие решения должен принимать народ, — подчеркнул депутат.

По мнению политолога Алексея Дзерманта, наделение ВНС конституционными полномочиями создаст некую конфигурацию, при которой будет невозможен радикальный переворот власти. Само же собрание проходит сейчас, чтобы символизировать конец политического кризиса в стране, заявил эксперт «Известиям».

ВНС может рассматриваться как альтернатива парламенту, через которую Лукашенко хочет провести изменения в Конституции, чтобы снизить недовольство народа, считает политолог Владимир Евсеев. Однако сама структура пока не имеет юридической силы, отметил он.

Закон перемен Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— ВНС призвано резко увеличить легитимность президента. Это собрание нельзя воспринимать как реальное выражение мнения народа, так как несогласных отсеивали, — считает эксперт.

Раскол ради раскола

Однако в зале Дворца республики присутствовали не только сторонники Александра Лукашенко, но и члены оппозиционных партий. Не участвовали только представители Координационного совета белорусской оппозиции. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила «Известиям», что не считает чиновников, которых «свезут на ВНС», конституционным органом, так как «никаких решений, связанных с настоящим и будущим Беларуси, они принимать не могут». ВНС она назвала «имитационным мероприятием».

— Раскол произошел, но это раскол не глобальный, а раскол власти и народа, который создал сам Лукашенко. Сегодня именно власть пытается всеми способами дестабилизировать внутреннюю ситуацию в обществе, — отметил член Координационного совета Павел Латушко.

Однако представители оппозиции, сидевшие в зале Дворца республики, не согласны с доводами оппозиции, находящейся за границей.

Закон перемен Участники Делегаты VI Всебелорусского народного собрания Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

— Глава услышал, что все хотят эволюционных изменений, а не революционных. Другой момент — развитие политических партий: изменение избирательного законодательства и переход на пропорционально-мажоритарную систему с ограничением иностранного вмешательства, — заявил «Известиям» председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Он также отметил, что приглашения на ВНС получили все представители общества, в том числе и оппозиция.

Сам Гайдукевич также намерен участвовать в обсуждении конституционных поправок и планирует внести предложение о запрете на участие в политике лиц, финансируемых Западом.

Лидер Белорусского народного фронта (БНФ) Алексей Янукевич настроен более скептически. По его мнению, ВНС не поможет разрешить гражданский кризис в Белоруссии, поскольку «суть конфликта не затрагивается на собрании или освещается в категоричной и односторонней подаче».

— Собрание больше призвано усилить позиции Лукашенко, чем найти национальное единство, — заявил политик «Известиям». — Основываясь на предыдущем опыте, я склоняюсь к тому, что Конституция не изменится в 2022 году: положение вещей удовлетворяет власть и ее поддерживающих. Логика предыдущих лет — никогда не делать изменений, пока очень сильно не прижмет.

Закон перемен Журналисты наблюдают за VI Всебелорусским народным собранием в пресс-центре Дворца Республики в Минске Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Но даже если будет такой референдум, добавил Янукевич, возникнут вопросы прозрачности и честности голосования.

Среди всех августовских экс-кандидатов в президенты Белоруссии на ВНС присутствовала только Анна Канопацкая, однако в момент ее выступления ТВ-эфир прекратил вещание с форума. Канопацкая предоставила «Известиям» текст своего выступления, в котором она призвала «до принятия амнистии освободить из-под стражи тех, кто находится сейчас под следствием за участие в акциях протеста летом и осенью прошлого года».

«При таких условиях неразумно и несвоевременно принимать изменения в основной закон нашей страны — Конституцию РБ. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которых будет обеспечено широкое гражданское представительство», — говорится в тексте.

Раскола в белорусском обществе как такового не было, считает руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Его доклад «Социальное мышление» 11 февраля со сцены цитировал сам Лукашенко.

— В Беларуси нет такого расслоения ни имущественного, ни религиозного, ни социального. У нас нет внутри территориальных различий, общество в Белоруссии равномерно развито, — пояснил социолог «Известиям».

Закон перемен Делегаты VI Всебелорусского народного собрания Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Аналитический центр EcooM по заказу БелТА в преддверии ВНС провел опрос среди 9890 человек. По его результатам, Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Белоруссии, оппозиции — 17,2% респондентов.

Сергей Мусиенко также отметил, что протестные акции в Белоруссии не поддерживают 72,4% опрошенных. По мнению 60,1% людей, нынешняя белорусская конституция соответствует общественным запросам.

Ближе к России

11 февраля, в день старта ВСН в Минске, РБК со ссылкой на источники сообщил, что РФ и Белоруссия обсуждают смену госсекретаря Союзного государства. Его действующий глава 77-летний Григорий Рапота занимает этот пост с декабря 2011 года. Вместо него на должность рассматривается нынешний посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, отметили собеседники РБК.

В посольстве РФ в Минске заявили «Известиям», что этот вопрос находится в ведении администрации президента. В пресс-службе Союзного государства сказали, что не комментируют возможные перестановки в руководстве.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники также отметил: не исключено, что президент Белоруссии посетит Россию до конца февраля. В ходе встречи с российским лидером Лукашенко может поднять вопрос о дополнительном кредите на $3 млрд. Осенью прошлого года РФ уже оформила Минску заём на $1,5 млрд. В Кремле не подтвердили сообщения СМИ. В Минфине Белоруссии заявили РИА Новости, что не подтверждают информацию о переговорах по поводу нового российского кредита.