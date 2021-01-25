Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений

В 2021 году военные России и Белоруссии запланировали рекордное количество совместных учений. В основном они пройдут в августе – начале сентября. В них примут участие саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения. Основная задача тренировок — подготовка армейских частей двух стран к крупнейшим в этом году маневрам «Запад-2021», которые также обещают стать одними из самых массовых за последнее время.

Год совместных маневров

Силы и средства материально-технического обеспечения армий России и Белоруссии будут совместно отрабатывать боевые задачи в августе этого года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. От ВС РФ в учениях преимущественно будут задействованы войска Западного военного округа (ЗВО).

По словам источников издания, серия учений в августе-сентябре призвана продемонстрировать боеготовность войск России и Белоруссии. А кроме того — подготовить части и подразделения материального и технического обеспечения к крупнейшим в этом году учениям «Запад-2021», которые пройдут на полигонах двух стран и также станут одними из самых массовых за последние годы.

Армейская дружба Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017» Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

В ходе тыловых российско-белорусских учений будет отрабатываться широкий круг задач. В том числе обеспечение войск горюче-смазочными материалами, продовольствием и другими материальными средствами. Также будет создана логистическая база для снабжения этими ресурсами.

На август-сентябрь запланированы учения военной полиции России и комендантских подразделений Белоруссии. До появления несколько лет назад военной полиции, в РФ также существовали комендантские подразделения. В тот же период пройдут совместные маневры инженерных войск двух стран.

Ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии сообщил, что ежегодно в рамках двустороннего сотрудничества проводится более 120 мероприятий, половина из которых относится к оперативной и боевой подготовке. У ровень сотрудничества в военной сфере двух стран Сергей Шойгу оценил как оптимальный.

Армейская дружба Совместные учения вооруженных сил Республики Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В декабре на заседании военного совета ЗВО командующий войсками округа Александр Журавлёв заявил, что подготовка к учениям «Запад-2021» уже стартовала. Маневры пройдут с 10 по 16 сентября. Как заявил в декабре прошлого года Сергей Шойгу, они станут «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск» и будут направлены на дальнейшее укрепление безопасности Союзного государства.

18 января министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на территории республики маневры будут проходить на пяти полигонах. Сценарий предполагает поэтапную эскалацию военно-политической обстановки вокруг условных стран. В ходе учений войска будут отрабатывать новые способы действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности.

С учетом активности НАТО

В минобороны Белоруссии сообщали, что в своем докладе главе государства Александру Лукашенко Виктор Хренин доложил, что замысел учений разработан с учетом влияния стран НАТО на обстановку в республике. Министр отметил, что в последние годы возросла интенсивность боевой подготовки в странах, которые граничат с Белоруссией на западе, а также на Украине.

— На западном направлении, если не учитывать Белоруссию, у нас очень небольшая стратегическая глубина, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — От границы Смоленской области до Москвы можно за несколько часов на автомобиле доехать. Кроме того, Белоруссия для нас чрезвычайно важна и с точки зрения связанности с Калининградским эксклавом, хотя она и не граничит с ним. Поэтому очень важно иметь единую систему ПВО и единую систему планирования обороны от возможной агрессии. При этом необходимо не только согласовать планы, но и отработать совместные действия командиров, штабов, войск.

Армейская дружба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Стратегические учения «Запад» проводятся раз в четыре года. В них участвуют практически все Вооруженные силы Белоруссии. От России привлекается часть войск ЗВО, включая Балтийский флот. Традиционно перебрасываются на маневры части и подразделения из других округов, а также ВДВ.

Из-за наложенных международными договорами ограничений размах учений «Запад-2021» уступает стратегическим, которые проводятся в Центральном и Восточном военных округах . По данным оборонного ведомства, в 2017 году к российско-белорусским учениям привлекли 12 700 военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей. Примерно такими же по масштабу они были и в предыдущие годы.

Но даже несмотря на ограниченный характер, каждый раз эти регулярные маневры привлекают большое внимание стран Европы и НАТО. Во время их проведения резко активизируются действия разведывательной авиации и кораблей иностранных государств у границ Белоруссии и России.

Армейская дружба Совместные российско-белорусские учения «Щит Союза-2019» Фото: Global Look Press/MOD Russia

Кроме больших стратегических учений «Запад» к аждые два года военные двух стран проводят маневры «Щит Союза». Предыдущие состоялись в 2019-м. На них отрабатывают взаимодействие совместной региональной группировки войск двух государств.

Небольшие контингенты белорусских военнослужащих регулярно принимают участие также в стратегических учениях России в других округах. Расчеты дальнобойных систем ПВО ежегодно тренируются на полигонах нашей страны. Несколько лет назад с участием белорусских десантников прошла уникальная совместная высадка на дрейфующую льдину в районе Северного полюса.