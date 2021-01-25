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Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений

Страны готовятся к совместным стратегическим маневрам «Запад-2021»
Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений
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2021-01-24 18:13:21
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В 2021 году военные России и Белоруссии запланировали рекордное количество совместных учений. В основном они пройдут в августе – начале сентября. В них примут участие саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения. Основная задача тренировок — подготовка армейских частей двух стран к крупнейшим в этом году маневрам «Запад-2021», которые также обещают стать одними из самых массовых за последнее время.

Год совместных маневров

Силы и средства материально-технического обеспечения армий России и Белоруссии будут совместно отрабатывать боевые задачи в августе этого года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. От ВС РФ в учениях преимущественно будут задействованы войска Западного военного округа (ЗВО).

По словам источников издания, серия учений в августе-сентябре призвана продемонстрировать боеготовность войск России и Белоруссии. А кроме того — подготовить части и подразделения материального и технического обеспечения к крупнейшим в этом году учениям «Запад-2021», которые пройдут на полигонах двух стран и также станут одними из самых массовых за последние годы.

Армейская дружба
Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017»

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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В ходе тыловых российско-белорусских учений будет отрабатываться широкий круг задач. В том числе обеспечение войск горюче-смазочными материалами, продовольствием и другими материальными средствами. Также будет создана логистическая база для снабжения этими ресурсами.

На август-сентябрь запланированы учения военной полиции России и комендантских подразделений Белоруссии. До появления несколько лет назад военной полиции, в РФ также существовали комендантские подразделения. В тот же период пройдут совместные маневры инженерных войск двух стран.

Ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии сообщил, что ежегодно в рамках двустороннего сотрудничества проводится более 120 мероприятий, половина из которых относится к оперативной и боевой подготовке. Уровень сотрудничества в военной сфере двух стран Сергей Шойгу оценил как оптимальный.

Армейская дружба
Совместные учения вооруженных сил Республики Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017»

Совместные учения вооруженных сил Республики Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В декабре на заседании военного совета ЗВО командующий войсками округа Александр Журавлёв заявил, что подготовка к учениям «Запад-2021» уже стартовала. Маневры пройдут с 10 по 16 сентября. Как заявил в декабре прошлого года Сергей Шойгу, они станут «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск» и будут направлены на дальнейшее укрепление безопасности Союзного государства.

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18 января министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на территории республики маневры будут проходить на пяти полигонах. Сценарий предполагает поэтапную эскалацию военно-политической обстановки вокруг условных стран. В ходе учений войска будут отрабатывать новые способы действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности.

С учетом активности НАТО

В минобороны Белоруссии сообщали, что в своем докладе главе государства Александру Лукашенко Виктор Хренин доложил, что замысел учений разработан с учетом влияния стран НАТО на обстановку в республике. Министр отметил, что в последние годы возросла интенсивность боевой подготовки в странах, которые граничат с Белоруссией на западе, а также на Украине.

— На западном направлении, если не учитывать Белоруссию, у нас очень небольшая стратегическая глубина, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — От границы Смоленской области до Москвы можно за несколько часов на автомобиле доехать. Кроме того, Белоруссия для нас чрезвычайно важна и с точки зрения связанности с Калининградским эксклавом, хотя она и не граничит с ним. Поэтому очень важно иметь единую систему ПВО и единую систему планирования обороны от возможной агрессии. При этом необходимо не только согласовать планы, но и отработать совместные действия командиров, штабов, войск.

Армейская дружба
Военные учения «Запад-2017»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Стратегические учения «Запад» проводятся раз в четыре года. В них участвуют практически все Вооруженные силы Белоруссии. От России привлекается часть войск ЗВО, включая Балтийский флот. Традиционно перебрасываются на маневры части и подразделения из других округов, а также ВДВ.

Из-за наложенных международными договорами ограничений размах учений «Запад-2021» уступает стратегическим, которые проводятся в Центральном и Восточном военных округах. По данным оборонного ведомства, в 2017 году к российско-белорусским учениям привлекли 12 700 военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей. Примерно такими же по масштабу они были и в предыдущие годы.

Но даже несмотря на ограниченный характер, каждый раз эти регулярные маневры привлекают большое внимание стран Европы и НАТО. Во время их проведения резко активизируются действия разведывательной авиации и кораблей иностранных государств у границ Белоруссии и России.

Армейская дружба
Российско-белорусские учения «Щит Союза-2019»

Совместные российско-белорусские учения «Щит Союза-2019»

Фото: Global Look Press/MOD Russia

Кроме больших стратегических учений «Запад» каждые два года военные двух стран проводят маневры «Щит Союза». Предыдущие состоялись в 2019-м. На них отрабатывают взаимодействие совместной региональной группировки войск двух государств.

Небольшие контингенты белорусских военнослужащих регулярно принимают участие также в стратегических учениях России в других округах. Расчеты дальнобойных систем ПВО ежегодно тренируются на полигонах нашей страны. Несколько лет назад с участием белорусских десантников прошла уникальная совместная высадка на дрейфующую льдину в районе Северного полюса.

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