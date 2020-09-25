Бой по новым правилам: что увидел президент на учениях «Кавказ-2020»

В пятницу, 25 сентября, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошел основной и завершающий этап стратегических учений «Кавказ-2020». Эти маневры стали не просто смотром боеготовности вооруженных сил, но и проверкой нововведений последних лет. В частности, впервые в боевой работе был протестирован новый элемент построения войск — так называемый мобильный эшелон, состоящий в том числе из недавно созданных аэромобильных частей и подразделений. Также в ходе учений войска отработали новые способы ведения боя и тактические приемы, сформулированные по опыту боевого применения в Сирии. За действиями военных наблюдал президент Владимир Путин.

Полигон в дыму

Вертолет президента приземлился неподалеку от трибун, где собрались участники учений, иностранные военные атташе и пресса. Вместе с Верховным главнокомандующим за маневрами наблюдали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

К 25 сентября на небольшом участке гигантского полигона Капустин Яр сосредоточили 12 900 человек личного состава, сотни единиц тяжелой боевой техники, десятки самолетов и вертолетов. Для проведения последнего и самого важного этапа «Кавказа» командование задействовало части и соединения 58-й армии Южного и 20-й армии Западного военных округов. Также в отражении военной агрессии условного противника вместе с ними участвовали контингенты из пяти стран общей численностью около тысячи человек.

На первом этапе российские войска отработали маневренную оборону, остановив продвижение «противника». Сначала по наступающему «врагу» нанесли удары танки и мотострелки. Затем, когда силы «агрессора» были ослаблены, его части и подразделения накрыли массированными ударами авиации, артиллерии и ракетных войск.

Бой по новым правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По сценарию учений рвущийся вперед «противник» активно использовал авиацию — самолеты, вертолеты и даже ударные беспилотники. Поэтому российскую сухопутную группировку на переднем крае прикрывала армейская ПВО. В боевых порядках мотострелков находились все средства противовоздушной обороны: от ПЗРК «Верба» и модернизированных ракетно-пушечных «Тунгуска-М1» до дальнобойных гусеничных С-300В4 и мощных «Буков».

«Противника» в этом году обозначали с особой тщательностью. На полигоне было размещено около 13 тыс. реалистичных мишеней. Кроме старой техники и макетов впервые были применены высокоскоростные мишени, имитирующие быстро движущиеся боевые машины и автотехнику. Их ввели в практику боевой подготовки с учетом опыта операции в Сирии.

Расход боеприпасов крупного калибра на главном этапе многократно превзошел эпизоды учения «Кавказ-2020» предыдущих дней. Задействовали все системы вооружений Сухопутных войск — от стрелкового оружия до ракет «Искандер». Полигон надолго скрылся в клубах дыма и пыли, поднятой взрывами и боевой техникой.

Бой по новым правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Затем на правом фланге по деморализованному и понесшему потери «противнику» нанесла контрудар 58-я армия во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил Армении. На левом — пошла в наступление 20-я общевойсковая армия, которая действовала совместно с китайскими и белорусскими союзниками. К учениям привлекались также небольшие контингенты от Пакистана и Мьянмы.

Безвыходной ситуацию для «противника» сделала высадка аэромобильных подразделений. На военном языке их называют «десантные подразделения нового вида». Усиленный батальон 31-й десантно-штурмовой бригады был переброшен несколькими десятками вертолетов Ми-8 и Ми-26 при поддержке ударных машин. Помимо десантников, армейская авиация доставила на поле боя легкую автотехнику, четыре буксируемые гаубицы Д-30, запасы боеприпасов для артиллерии и минометы.

Одновременно с эпизодом на Капустином Яре учебно-боевые действия разворачивались на других полигонах. Под Махачкалой отрабатывала боевые задачи Каспийская флотилия. На полигоне Ашулук работали дальнобойные средства ПВО, отражая массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Отстоящие друг от друга на тысячи километров полигоны были объединены единой системой командования и общим замыслом.

Работали профессионалы

Оценку действиям войск по итогам главного этапа дал руководитель учений, начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. На брифинге с военными атташе иностранных государств он заявил, что российские военнослужащие продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм.

Бой по новым правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Начальник Генштаба рассказал, что в ходе розыгрыша главного этапа учений на практике был продемонстрирован новый элемент оперативного построения — так называемый мобильный эшелон. В отличие от традиционных элементов (первый эшелон, второй и т.д.), для которых изначально определен фронт и направление движения, мобильный может действовать в широком радиусе по решению командования. К примеру, быстро создать оборонительный рубеж на опасном направлении или задержать отходящего противника. Его основу составляют аэромобильные подразделения, передвигающиеся на вертолетах.

На главном этапе были также продемонстрированы работа разведывательно-огневых комплексов и четыре основных способа уничтожения «джихад-мобилей», добавил Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба подчеркнул, что подготовка и проведение учений строились на принципах максимально допустимой открытости, а сами маневры не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер.

Незадолго до начала маневров финальную, самую интенсивную их часть перенесли далеко от западных границ страны — на полигон Капустин Яр. Как поясняли в Генштабе, это было сделано, чтобы продемонстрировать: учения не направлены против какого-либо конкретного государства. Несмотря на это, вдоль Черноморского побережья России в этот день постоянно барражировали до десятка разведывательных самолетов и беспилотников стран Североатлантического альянса. Впрочем, «заглянуть» так далеко, чтобы увидеть обстановку в Астраханской области, они не способны.

Бой по новым правилам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Всего на итоговых стратегических учениях этого года задействовали 30 полигонов, в том числе в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Действия межвидовых военных группировок отрабатывались также в акваториях Черного и Каспийского морей. По данным Минобороны, в общей сложности в них приняли участие около 80 тыс. военнослужащих, представителей Росгвардии и МЧС, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 орудий и реактивных систем залпового огня.

В предшествующие кульминации дни войска отрабатывали как высадку морских десантов, так и оборону побережья от них. Десантные соединения захватывали плацдармы и опробовали новую аэромобильную тактику. Мотострелки, в свою очередь, учились противостоять рейдам ВДВ.