Облетные маневры: американские В-52 проверили «Кавказ-2020»

В среду 23 сентября два стратегических бомбардировщика США приблизились к российским границам в районе Крыма. Их маршрут проходил над территорией Украины. Одновременно с американскими в небе над Черным морем действовали несколько самолетов-разведчиков стран НАТО. В этот день на юге РФ проходили масштабные стратегические учения «Кавказ-2020». По словам источников «Известий», скорее всего, В-52 имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами по российской территории. Правда, все «гости» были своевременно обнаружены и взяты на сопровождение. Эксперты называют такие полеты попытками устрашения России.

Над Черным морем

Появление американских B-52 не стало сюрпризом для российских военных. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, средства разведки засекли и сопровождали самолеты задолго до того, как они появились над акваторией Черного моря. По их словам, судя по профилю полета, бомбардировщики, скорее всего, отрабатывали нанесение ударов крылатыми ракетами по территории России.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в этот же день на расстоянии 100–200 км от побережья Крыма в воздухе находились Boeing Rc-135W Rivet Joint ВВС США и аналогичный британский самолет, американский разведывательный Boeing RC-135U Combat Sent, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Как отметили собеседники «Известий», воздушные разведчики координировали свои действия с парой В-52.

В конце августа отряд из шести бомбардировщиков B-52 прибыл из США на американскую базу Фэрфорд в Великобритании. С тех пор они несколько раз совершали рейды к российским берегам. Во время полета 23 сентября к полуострову Крым оба «стратега» пересекли воздушное пространство Украины. Там их сопровождали Су-27. В пресс-службе ВВС Украины заявили, что американские пилоты в интеграции с украинскими военными предоставляют США, НАТО и их ключевым союзникам «стратегические и оперативные возможности для сдерживания страны-агрессора», под которой чиновники подразумевают Россию. «Американские партнеры в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашей державе на международной арене в сфере безопасности», — говорится в сообщении украинских ВВС.

Намеренное устрашение

Полеты военных самолетов НАТО над Черным морем состоялись в дни, когда российские Вооруженные силы проводят одни из самых масштабных за последние годы стратегических учений — «Кавказ-2020». Маневры проходят с 21 по 26 сентября на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что основной этап учений Россия намеренно перенесла вглубь страны — таким образом Москва показала, что маневры не направлены против какого-либо государства.

— Мы демонстративно не проводим учения на границах, чтобы все увидели: у нас нет агрессивных намерений, — пояснил «Известиям» экс-замгенсека ООН и бывший замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе. — Наши бомбардировщики не имитируют ядерные удары по Нью-Йорку, где проходит 75-я сессия Генеральной ассамблеи, по Лос-Анджелесу, Сан-Франциско. Помимо международно-правовых норм есть еще нормы отношений между государствами: что можно делать, что не надо, что является учениями, а что вызовом. С моей точки зрения то, что делают американцы, — это вызов, намеренное устрашение России.

Полеты самолетов альянса у границ держат в серьезном напряжении наши ВКС и ракетные войска России, отметил дипломат.

— Неизвестно же, с какой целью идет бомбардировщик и что у него на борту, — подчеркнул Сергей Орджоникидзе. — Когда к границам страны приближаются огромные самолеты, естественно, необходимо привести в готовность все силы и средства, чтобы защитить свою территорию. Такие полеты — очевидная попытка запугивания. И всё это явно выходит за рамки нормальных отношений межгосударственного характера. Ведь другие страны такого не устраивают.

Приблизившиеся к Крыму бомбардировщики подчиняются Командованию глобальных ударов ВВС США. В сентябре возглавляющий его генерал Тимоти Рей отчитался о росте боеготовности своих самолетов. Сегодня Соединенные Штаты могут отправить в бой 30 из 76 своих B-52H и почти все из 19 «невидимок» B-2. Может выполнять задачи примерно каждый третий из 63 сверхзвуковых B-1. Последние были так изношены при использовании в Ираке и Афганистане, что временами могли подняться в воздух только шесть машин.

В последнее время у черноморского и балтийского побережья России регулярно появляются военные самолеты НАТО и его союзников. В конце августа и начале сентября российские истребители Су-27 неоднократно поднимали на перехват стратегических американских бомбардировщиков B-52H и разведывательных самолетов США, Дании, Германии и Швеции. Как заявлял главком ВКС России генерал-лейтенант Сергей Суровикин, в период с 28 августа по 4 сентября B-52H тренировались выходить на рубежи пусков крылатых ракет и провели условные стрельбы на Балтике, в Черном и Азовском морях, а также в Арктике. Их целями были объекты в Калининградской области, Южном военном округе и на севере страны. По данным источников «Известий» в военном ведомстве, российские средства ПВО своевременно обнаружили все цели, в том числе на загоризонтной дальности.

Ранее «Известия» сообщали, что военные усилят наблюдение за акваторией Балтийского моря. Для этого будут привлекать уникальные сверхдальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота. Первые полеты противолодочных самолетов Ту-142 над Балтикой прошли в рамках учений «Океанский щит-2020».