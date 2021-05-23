В Литве назвали причину экстренной посадки самолета в Минске

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за конфликта пассажира с одним из членов экипажа. Об этом 23 мая сообщила представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене в эфире радио LRT.

«Такой информации (о минировании. — Ред.) у нас нет. Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», — рассказала Бейшене.

Ранее в этот день появилась информация, что самолет в воскресенье экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, в настоящее время на месте работают саперы. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

Так, следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.