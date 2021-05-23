В Белоруссии возбуждено уголовное дело о ложном минировании самолета Ryanair

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в пресс-службе СК республики.

«По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что днем 23 мая в СК поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины–Вильнюс. Для проверки этих данных воздушное судно приземлилось в национальном аэропорту Минск. На место происшествия были направлены саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа, в ходе проверки взрывных устройств не обнаружено, добавили в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что севший в Минске из-за сообщения о минировании самолет готовится к вылету. Отмечается, что воздушное судно было заправлено топливом, сейчас производится загрузка багажа.

По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене в воскресенье отметила, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за конфликта пассажира с одним из членов экипажа.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.