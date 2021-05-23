Экстренно севший в Минске самолет готовится к вылету

Самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, но севший в Минске из-за сообщения о минировании, готовится к вылету. Об этом 23 мая пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что воздушное судно было заправлено топливом, сейчас производится загрузка багажа.

Ранее в этот день появилась информация, что самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Уточняется, что самолет успешно приземлился в Минске, на месте работали саперы. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене в воскресенье отметила, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за конфликта пассажира с одним из членов экипажа.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.