Глава ЕК заявила о необходимости применить санкции из-за посадки Ryanair

Лица, ответственные за посадку самолета Ryanair в Минске, должны быть наказаны посредством применения санкций. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия. Лица, ответственные за задержание самолета Ryanair, должны быть наказаны посредством применения санкций», — говорится в сообщении главы организации, опубликованном на ее странице в Twitter.

В своем сообщении она указала, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич должен быть освобожден.

Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена 24 мая рассмотреть действия, которые необходимо предпринять по причине принудительной посадки самолета в Минске.

Ранее в воскресенье самолет компании авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусском аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта.

Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Позднее в этот день самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран, в числе которых — более 90 граждан Литвы, а также граждане ЕС, России и Белоруссии.

Также известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД республики подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД республики обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.