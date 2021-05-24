ИКАО созывает срочное заседание в связи с ситуацией с самолетом Ryanair

Глава совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в срочном порядке созывает заседание 36 дипломатических представителей совета в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске. Мероприятие намечено на 27 мая, говорится в сообщении организации в Twitter 24 мая.

Также в ИКАО отметили, что вынужденная посадка лайнера могла быть совершена в нарушение Чикагской конвенции.

Накануне самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания блогера в аэропорту Минска. Сообщение о минировании лайнера не подтвердилось.

Страны Запада раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией. В частности, министр транспорта Латвии Талис Линкайтс оценил ситуацию как «неординарную» и порождающую множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Европейский союз должен оценить возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства для авиасообщения.

Между тем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что инцидент с самолетом Ryanair политизируют, и указал на поспешность воинственных заявлений Запада в этой связи.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Тогда МИД республики обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.