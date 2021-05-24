В Белоруссии создали комиссию по расследованию посадки самолета Ryanair

В Белоруссии создана комиссия по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций страны.

«В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — заявил «РИА Новости» представитель департамента.

В свою очередь замгендиректора госпредприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения в Белоруссии «Белаэронавигация» Олег Казючиц в беседе с агентством подчеркнул, что диспетчеры не могли угрозами принуждать сесть самолет в Минске, а лишь давали рекомендации экипажу, так как воздушное судно, пролетая над территорией республики, находилось в зоне ответственности Белоруссии.

В свою очередь МИД Белоруссии указал, что инцидент пытаются политизировать, и белорусская сторона обеспечила все меры безопасности в ходе инцидента.

Ранее в этот день верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. В воскресенье ЧП с посадкой воздушного судна Ryanair начали расследовать Генпрокуратура и полиция Литвы.

Помимо этого литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что белорусское воздушное пространство небезопасно для всех участников авиасообщения, Литва будет работать с другими странами над его закрытием для международных рейсов.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.