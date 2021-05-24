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Боррель призвал к международному расследованию инцидента с Ryanair

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Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 24 мая говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном на сайте Совета Европы.

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По мнению Борреля, посадка пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс в аэропорту Минска, стала еще одной попыткой властей Белоруссии заставить замолчать оппозицию. Дипломат призвал к немедленному освобождению журналиста Романа Протасевича, снятого с рейса.

«Нужно провести международное расследование этого инцидента, чтобы установить нарушение правил международной авиации», — подчеркнул он. Боррель добавил, что ситуацию обсудят на предстоящем в понедельник заседании Совета Европы. Будут рассмотрены санкции против ответственных лиц.

В воскресенье расследование инцидента с посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair начали генпрокуратура и полиция Литвы, сообщил портал литовского национального радио и телевидения LRT.

«Было начало досудебное расследование по факту захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми», — сообщила начальник отдела коммуникаций Генпрокуратуры Елена Мартинонене.

Уголовная полиция Литвы проинформировала о начале расследования инцидента по двум статьям уголовного кодекса — «насильственное похищение и угон самолета». В ведомстве установили первых свидетелей произошедшего, которые позднее будут допрошены. Полиция намерена сотрудничать с прокуратурами и чиновниками других стран ЕС в ходе проводимого расследования.

Накануне мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича на борту самолета Boeing авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, отмечает «Газета.ру». Ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией.

В воскресенье самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту кол-центра аэропорта. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Позднее в этот день самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе. На борту воздушного судна находились около 170 пассажиров из 12 стран.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

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