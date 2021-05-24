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Минск заявил о готовности работать с ICAO по посадке самолета Ryanair

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Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) в рамках расследования обстоятельств с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом 24 мая сообщает «Страна.ua» со ссылкой на департамент по авиации минтранса и коммуникации республики.

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Ведомство намерено уведомить две организации, чтобы расследование было достоверным и правомочным. «В ближайшее время мы это сделаем», — поделилась представитель ведомства.

Днем ранее самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании, пришедшем на электронную почту диспетчерам аэропорта Минска. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

В тот же день глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия Белоруссии в отношении основателя Telegram-канала Романа Протасевича будут иметь серьезные последствия, как и инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является вопиющим вмешательством в гражданское авиасообщение в Европе и не может остаться без ответа со стороны Евросоюза.

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту инцидента. Латвийская авиакомпания airBaltic решила не проводить полеты над территорией Белоруссии.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

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